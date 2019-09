"Hoe kan De Ligt nou luisteren naar iemand die tien miljoen aan hem verdient?"

Matthijs de Ligt was maandag weer eens onderwerp van gesprek in Veronica Inside.

René van der Gijp en Johan Derksen vrezen dat de verdediger zijn keuze voor te veel heeft laten afhangen van zijn zaakwaarnemer Mino Raiola en dat hij beter voor een andere club had kunnen kiezen.

"Ik hoop toch niet dat deze jongen geluisterd heeft naar Raiola. Hoe kan je nou naar iemand luisteren die tien miljoen euro aan jou gaat verdienen?" vraagt Van der Gijp zich af. "Die heeft maar één belang: die centen. Hoe je het ook wendt of keert, zowel als speelt véél moderner voetbal. Die dekken door, die spelen in..."

Lees beneden verder

Van der Gijp is van mening dat de transfersom van 75 miljoen euro die ontving te hoog is. "Natuurlijk hebben ze te veel betaald. Als De Ligt de halve finale van de niet gehaald had, dan had-ie de helft gekost. Je ziet ook aan De Ligt dat hij daar wil laten zien dat hij een bikkelharde verdediger is. Hij gaat ook tegen mensen aanlopen, keihard. En dan denk: waarom doe je dat in godsnaam?"

De Ligt verklaarde eerder als kind al fan van Juventus te zijn geweest, maar Johan Derksen gelooft dat niet. "Dat hebben dat soort jongens niet, want zo heeft Juventus de laatste jaren niet aan de weg getimmerd", aldus de analist. "Deze jongen heeft de verkeerde keuze gemaakt, waarschijnlijk opgedrongen door Raiola en het grote geld. Als hij naar of was gegaan, dan was hij vanaf het eerste moment de held geweest en had hij veel meer plezier in het voetbal gehad. Hij was alleen drie jaar later multimiljonair geweest, dat is het enige verschil."

Wim Kieft, ook tafelgast in het praatprogramma, verdedigt de keuze van De Ligt. "Onder die coach (Maurizio Sarri, red.) willen ze wel aanvallend voetbal spelen. Dat probeerde hij ook bij , lukte niet altijd helemaal, maar dat deed-ie ook bij ." Kieft ziet genoeg argumenten om voor la Vecchia Signora te kiezen. "Het is geen 'kutclubje' of zo, het is een geweldige club. Als je verdediger bent, je bent jong en je kijkt naar die Bonucci en Chiellini, je weet dat Ronaldo er speelt, dan vind ik het niet zo'n hele gekke keuze als ik heel eerlijk ben."