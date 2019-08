Hoe kan Barcelona spelen in seizoen 2019/20?

De Catalanen gaan dit seizoen opnieuw proberen om de Champions League te winnen nu er stevig is geïnvesteerd in de selectie van Ernesto Valverde.

is de regerend kampioen van Spanje, maar heeft in Europa veel te bewijzen na de pijnlijke uitschakeling tegen in de halve finale van de meest recente . Ook verloor de ploeg de eindstrijd van de tegen .

De Catalanen haalden deze zomer onder meer Antoine Griezmann en Frenkie de Jong zodat Valverde in aanvallend opzicht nog meer opties heeft.

Hij moet attractiever gaan spelen en krijgt mogelijk als klap op de vuurpijl mogelijk zelfs beschikking over Neymar, die twee jaar geleden naar vertrok en nu terug wenst te keren.

Velen beschouwen Barcelona opnieuw als de grote favoriet in Spanje, maar Diego Simeone's hernieuwde maakte ook veel indruk in het voorseizoen, dus Valverde's ploeg is gewaarschuwd.

Vrijdag start men het seizoen met een uitwedstrijd tegen Athletic Club, hetgeen gelijk een serieuze test betekent voor het nieuwe Barça, die zo kunnen gaan spelen:

Keepers

Marc-Andre ter Stegen is misschien wel de beste keeper ter wereld - of in ieder geval een van de besten - en het staat vast dat hij de onbetwiste nummer een onder de lat is bij Barcelona.

Jasper Cillessen deed het meer dan prima in de wedstrijden waarin hij de kans kreeg, maar kon de Duitser nooit serieus bedreigen en is nu verkast naar Valencia. Neto bewandelde de omgekeerde weg en is de nieuwe tweede keeper in Camp Nou.

De Braziliaan - die nu enkele weken is uitgeschakeld - zal wedstrijden in de Copa del Rey keepen als hij weer fit is, maar neemt verder enkel op de bank plaats zolang Ter Stegen niet geblesseerd raakt.

MATS maakt al sinds dag een veel indruk bij de Catalanen en is vooral ook gegroeid in zijn veldspel. Hij raakt niet van slag als hij wordt opgejaagd en dat is een groot goed in topwedstrijden.

Verdediging

Enkel Gerard Pique is in de verdediging volledig zeker van een vaste basisplaats, waar bij de andere drie plekken sprake is van gelijkwaardige concurrentie.

Jordi Alba lijkt de eerste linksback te worden, terwijl Nelson Semedo de voorkeur op rechts krijgt. Naast Pique is het stuivertje wisselen tussen Samuel Umtiti en Clement Lenglet.

Het duurde even, maar inmiddels lijkt Valverde op rechts overtuigd van zijn Portugese back Semedo, waar hij vorig seizoen geregeld opteerde voor Sergi Roberto.

Laatstgenoemde mag nu echter doorschuiven naar het middenveld en Moussa Wagué is naar de hoofdmacht gepromoveerd om te concurreren met Semedo.

Toch moeten we niet verbaasd zijn als Valverde in topwedstrijden ineens weer kiest voor Sergi Roberto als rechtsback, maar dat is niet langer de favoriete keuze van de oefenmeester.

Umtiti en Lenglet speelden bijna exact evenveel in het voorseizoen (249 minuten om 225) en Valverde heeft nog weinig hints weggegeven over zijn persoonlijke voorkeur als beiden fit zijn.

Junior Firpo is deze zomer aangetrokken om Alba scherp te houden op de linksbackpositie. Hij zal het seizoen starten als reserve, maar heeft de potentie om langzaam door te groeien naar de basis.

Middenveld

Barcelona heeft veel te veel middenvelders op de loonlijst staan en zal de komende weken gebruiken om er nog een aantal (tijdelijk) te laten vertrekken.

Sergio Busquets, Frenkie de Jong, Arthur, Sergi Roberto en Carles Aleña mogen niet weg, maar Valverde kan gerust zonder Philippe Coutinho en Rafinha, terwijl ook Arturo Vidal en Ivan Rakitic hun plekje niet zeker zijn.

De Jong maakte veel indruk in het voorseizoen nadat hij deze zomer voor minimaal 75 miljoen euro werd overgekocht van . Hij zal met Busquets strijden om de rol van verdedigende middenvelder, terwijl hij ook op links en rechts uit de voeten kan.

Aleña mag hopen op meer speeltijd nu hij een goed voorseizoen achter de rug heeft in Azië en de Verenigde Staten. Arthur komt ook in aanmerking voor een basisplaats en Sergi Roberto gaat eindelijk een kans krijgen op zijn favoriete positie.

Valverde heeft een voorkeur voor een spierbundel op het middenveld - Rakitic of Vidal en voorheen Paulinho - maar dit jaar lijkt hij over te stappen op een meer klassieke variant op het spel van Barcelona, zoals zijn voorgangers met veel succes deden.

Die nieuwe stijl was goed zichtbaar bij de 4-0 overwinning op . De supporters waren door het dolle heen vanwege het swingende spel wat ze zo gemist hebben en De Jong excelleerde met Aleña en Sergi Roberto voor zich.

Aanval

Valverde moet zijn plannen herzien als de club erin slaagt Neymar terug te halen, maar momenteel heeft hij al de beschikking over vier topspelers om te posteren in de voorhoede.

Captain Lionel Messi, nieuwe aanwinst Antoine Griezmann, de altijd dreigende vleugelaanvaller Ousmane Dembélé en de uiterst doelgerichte Luis Suarez maken allen aanspraak op een basisplek in de driemansvoorhoede.

Hoewel hij de start van het seizoen moet missen, is Messi de eerste die op het wedstrijdformulier komt te staan vanaf de rechterflank, vanwaar hij de vrijheid heeft om rond te zwerven op het veld.

En vanaf dan is het twee van de drie voor de resterende plekken. Suarez en Griezmann kunnen allebei vanuit de punt spelen, terwijl Dembélé met Griezmann concurreert op de linkerflank.

Griezmann maakte zijn eerste treffer voor de club in de oefenwedstrijd tegen Napoli en de aanwinst van 120 miljoen euro lijkt af te stevenen op een basisplaats nu hij zo goed van start is gegaan.

Suarez zou in theorie wat minder speeltijd moeten verwachten omdat hij in januari alweer zijn 33e verjaardag viert, maar volledig fit is hij nog steeds een van de meest dreigende spitsen ter wereld.

Dembélé heeft nu twee seizoenen achter de rug met wisselende resultaten, maar lijkt nu een knop te hebben omgezet. Hij begon eerder met trainen en als hij gefocust is, is de jonge Fransman bijna niet te stoppen.

Trainer

Valverde kreeg afgelopen seizoen extreme kritiek te verduren nadat zijn ploeg in de halve finale van de Champions League ten onder ging tegen Liverpool en hij overleefde alleen dankzij de steun van het bestuur.

Twee titels in twee jaar is natuurlijk knap, maar alleen succes op Spaanse bodem is niet meer voldoende voor de clubleiding, die met deze investeringen ook internationaal succes verlangt van de oud-speler.

Van hem wordt mooier voetbal verwacht nu De Jong en Griezmann zijn vastgelegd. Zij zijn beiden gehaald voor de basis, dus is de verwachting dat ze het spel snel ten goede zullen verbeteren.

Lees beneden verder

Valverde zal vasthouden aan zijn 4-3-3 en het team dat van Napoli won lijkt voorlopig de startformatie te zijn. In ieder geval zal er vrijdag tegen Athletic Club zo'n elftal aan de start staan, beaamde de keuzeheer.

Zijn beslissing om Sergi Roberto naar voren te halen toont aan dat hij bereid is om meer 'voetbal' te brengen op het middenveld, hetgeen meer doet denken aan die zo succesvolle periode onder Pep Guardiola.