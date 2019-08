Hoe het You'll Never Walk Alone een voetbalklassieker werd

Het clublied van Liverpool is een van de bekendste voetballiederen en is overgenomen door clubs als Feyenoord, Dortmund, Celtic en vele anderen.

You'll Never Walk Alone is een nummer dat iedere voetbalfan wel eens heeft gehoord, of je nu fan bent van , waar het voor aanvang van iedere thuiswedstrijd wordt gedraaid, of niet.

Veel andere clubs hebben het lied ook omarmd, maar hoe is het zo groot geworden? Goal zocht het uit en ging terug naar de jaren '60, waar de Engelse oorsprong van dit nummer ligt.

Wie schreef het nummer YNWA?

You'll Never Walk Alone is geschreven door Oscar Hammerstein II en gecomposeerd door Richard Rodgers voor hun musical Carousel, die in 1945 in première ging in de Verenigde Staten.

Later werd het nummer diverse keren gecoverd, waarbij de Feyenoord-versie van Lee Towers het bekendst is in Nederland, terwijl men in Engeland luistert naar Gerry and the Pacemakers (1963).

De band van zanger Gerry Marsden was in de jaren '60 succesvol met de door The Beatles gedomineerde muziekstroming Merseybeat. Zijn versie van You'll Never Walk Alone sloeg meteen aan in Engeland, waar het vier weken lang op nummer 1 bleef staan in de hitlijsten.

Wanneer nam Liverpool het YNWA in gebruik?

Kort na de release van Gerry and the Pacemakers' cover werd het nummer al overgenomen door Liverpool. De algemeen geaccepteerde uitleg is dat Marsden een kopie van zijn single gaf aan toenmalig Reds-manager Bill Shankly tijdens een oefenwedstrijd in het voorseizoen. Volgens Tommy Smith, destijds basisspeler, had Shankly 'veel ontzag' voor wat hij hoorde.

Meegereisde verslaggevers lieten hun werkgevers weten dat You'll Never Walk Alone het nieuwe clublied was en vanaf dat moment ging het snel. Tijdens de finale van 1965 werd het nummer gedraaid en televisiemateriaal van toen bewijst dat het al zo lang wordt gezongen op de tribunes.

Het collectief meebrullen van You'll Never Walk Alone werd meteen een fenomeen op zichzelf en de Britse rockgroep Pink Floyd gebruikte stukjes van het zingende Anfield-publiek voor hun nummer 'Fearless', dat uitkwam in 1971.

Welke andere clubs zingen YNWA?

Celtic adopteerde het nummer kort na Liverpool, terwijl sommige fans zelfs beweren dat de Schotse club eerder was. De meesten geloven echter dat de Schotse fans het nummer 'meebrachten' nadat ze in de halve finale van de Europa Cup voetbalden tegen Liverpool in 1966. Sindsdien wordt het ook altijd gezongen op Celtic Park.

Later werd het ook elders in de wereld overgenomen door en clubs als FC Tokyo in Japan. Misschien wel het mooiste moment van het nummer is de gecombineerde versie van de Liverpool-fans en die van Borussia Dortmund, waar het ook een officieel clublied is.

Beide clubs troffen elkaar in de in seizoen 2015/16 en alle kelen zongen het nummer uit volle borst, zoals ook gebeurde in het voorseizoen van 2013, toen Liverpool op bezoek was bij de met 95.000 fans gevulde Melbourne Cricket Ground.

Waarom is YNWA zo belangrijk voor Liverpool?

Het nummer kreeg een nieuwe betekenis na de Hillsborough-ramp in 1989, waar 96 fans het leven lieten. Vijfentwintig jaar nadat het onderzoek van de eerste lijkschouwer concludeerde dat er geen fouten waren gemaakt, kwam na gezamenlijke inspanningen van nabestaanden in een nieuw onderzoek naar buiten dat er wel degelijk misstanden waren die de stadionramp mogelijk maakten.

Tijdens dat proces speelden de teksten en het thema van You'll Never Walk Alone een prominente rol. Een speciale versie van het nummer werd opgenomen in 1985 na de stadionbrand op Valley Parade, die 56 toeschouwers het leven kostte bij Bradford City.

Vandaag de dag staan de woorden 'You'll Never Walk Alone' nog altijd het shirt van de club en het lied over saamhorigheid zal voor altijd verbonden zijn met Liverpool en al die andere clubs die het lied hebben omarmd.

Wat zingen ze precies bij YNWA?

Listen to #LFC fans sing #YNWA while watching Jürgen Klopp praise them for their wonderful support...https://t.co/4bccMbIZ2H — Liverpool FC (@LFC) March 11, 2016

When you walk through a storm, hold your head up high

And don’t be afraid of the dark

At the end of the storm, there’s a golden sky

And the sweet, silver song of a lark

Walk on through the wind

Walk on through the rain

Though your dreams be tossed and blown

Walk on, walk on

With hope in your heart

And you’ll never walk alone

You’ll never walk alone

Walk on, walk on

With hope in your heart

And you’ll never walk alone

You’ll never walk alone