Hoe het kleine Getafe met een team vol afdankertjes afstevent op de Champions League

Slechts vier clubs in LaLiga hebben een kleinere begroting dan Getafe, maar de club uit de Madrileense voorstad stevent wel af op de Champions League.

De top drie in de Spaanse competitie staat vrijwel ieder jaar wel vast. , en verdelen de ereplaatsen en daarachter zijn het meestal en die strijden om het laatste ticket voor de . Dit seizoen is dat niet anders, ware het niet dat er nog een team in de race is voor het miljardenbal. , twee jaar geleden nog actief in de Segunda Division, is de revelatie van dit seizoen.

Vijf wedstrijden voor het einde heeft de ploeg van de 55-jarige José Bordalás zelfs de beste papieren voor plek vier. Afgelopen zondag won de ploeg in een onderling duel met 3-0 van Sevilla en met die driepunter meegerekend staan Los Azulones op 54 punten, terwijl Sevilla en Valencia volgen met 52. In eigen huis werd Getafe in het zadel geholpen met twee (terechte) strafschoppen en een rode kaart voor rust, maar ook zonder die ingrepen van de scheidsrechter zou men gewonnen hebben, aldus Paco Rico.

Hij volgt Sevilla namens Goal op de voet en zag hoe Getafe simpelweg feller was en meer toewijding toonde dan de tegenstander. De ploeg heeft geen grote sterren en moet het hebben van het hechte collectief. Bordalás heeft een vechtersmentaliteit in zijn team geslepen sinds hij halverwege seizoen 2016/17 werd aangesteld. De club stond op dat moment in de middenmoot van de tweede divisie en onder zijn leiding schopte men het tot de play-offs, die glansrijk werden gewonnen.

De markante Bordalás is een bekende naam in het Spaanse voetbal, maar buiten de grenzen reikt zijn naam niet ver. Hij is al 26 jaar actief als trainer en deed dat vooral in de lagere divisies. Zijn grootste prestatie voor zijn komst bij Getafe leverde hij bij , dat hij in 2015/16 naar de hoogste Spaanse afdeling loodste. Hij kreeg er stank voor dank, want die club besloot vervolgens om met Mauricio Pellegrino naar LaLiga te gaan.

Gelukkig voor Bordalás is zijn wraak zoet. Getafe gaf hem wel de kans na de promotie en de club werd met een team vol afdankertjes van grotere clubs en goedkope talenten uit lagere divisies verrassend achtste in het eerste seizoen op het hoogste niveau. Bordalás werd gekroond als trainer van het jaar, maar hij leek vooral te profiteren van het verrassingseffect. Inmiddels weet men echter precies wat Getafe doet, maar toch blijft de ploeg lastig te bespelen.

Goal-correspondent Alvaro Lamela vergelijkt het team met het dat in 1988 de Europa Cup 1 won. De ploeg is een goede mix van ervaring en hongerige talenten en alle spelers zijn belast met een taak die ze tot in de perfectie uit kunnen voeren naar hun mogelijkheden. Iedereen vecht voor elkaar en de verdediging krijgt weinig goals tegen. Met slechts 29 tegentreffers in 33 wedstrijden kunnen alleen Atlético Madrid en Valencia in defensief opzicht nog betere cijfers overleggen.

Getafe heeft voorin bovendien twee ervaren spelers rondlopen: Jorge Molina en Jaime Mata. Beiden hebben geen cent gekost en allebei scoorden ze dit seizoen al meer dan tien keer, terwijl de ploeg vaak overschakelt op collectief verdedigen zodra een voorsprong is bewerkstelligd. Des te knapper is het dat de 37-jarige Molina de dubbele cijfers heeft gehaald. Hij staat op dertien goals en de dertigjarige Mata zelfs op veertien.

Laatstgenoemde mocht zich in april voor het eerst melden bij de Spaanse selectie en dankzij een invalbeurt van een minuut tegen Noorwegen is hij nu international. Het maakt hem tot een van de blikvangers van Getafe nadat hij jarenlang door de amateurdivisies zwierf en bij B-elftallen op doelpunten joeg. De aanpak van Bordalás haalt echter het beste in hem naar boven. De Spaanse succestrainer heeft hard werken heilig verklaard en dat uit zich het beste in een anekdote van oud-speler Juan Cala.

De vorig jaar januari naar Las Palmas verkaste verdediger herinnert zich in gesprek met The Guardian nog hoe zijn trainer hen opdroeg voor elke centimeter te strijden. "Elke bal is een gevecht. De hele week werk je toe naar de wedstrijd en alles staat in het teken daarvan. Als je niet wint, is het een grote ramp. Hij controleert ieder aspect van je leven: voeding, training, rustmomenten... alles. En de trainingen zijn heel, heel heftig", omschrijft hij de werkwijze van Bordalás.

Vechten tot je er bij neervalt. Dat is het devies en dat uit zich ook in de cijfers. Getafe heeft met afstand de meeste overtredingen gemaakt in LaLiga en vermoedelijk wordt het donderdagavond ook tegen Real Madrid weer een potje op het scherp van de snede. In eigen huis moet de verrassende nummer vier aantreden tegen de Koninklijke, terwijl het ook nog op bezoek moet bij Barcelona. Verder staat er nog een uitwedstrijd tegen op het programma en twee thuiswedstrijden tegen laagvliegers en .

Op papier leveren de wedstrijden tegen Real en Barça geen punten op, maar beide ploegen spelen in principe nergens meer voor, merken Lamela en Rico terecht op. Zij sluiten dus niet uit dat Getafe het haalt en ook Alberto Piñero houdt er serieus rekening mee. De Goal-clubwatcher van Real Madrid ziet de vechtmachine van Bordalás winnen tegen het naar het einde van het seizoen snakkende Real Madrid, waar alleen Karim Benzema nog een vastbesloten indruk maakt.

Hij moet het echter opnemen tegen de geslepen verdediging van Getafe, waar iedere speler tot het gaatje gaat om een historische prestatie af te leveren. Sevilla en Valencia zullen hen tot het einde in de nek blijven hijgen, maar Getafe is dankzij haar beulende trainer wel wat gewend. "Het wordt lastig voor hen, maar waarom niet?" vraagt Piñero zich hardop af. Hij verbaast zich niet meer over de kracht van dit Getafe. "Ze gaan hoe dan ook Europees voetbal halen en daarmee hebben ze nu al een wonder bewerkstelligd."

In 2007 en in 2010 speelde Getafe al in de , maar sindsdien ging het rap bergafwaarts met de club, met de degradatie in 2015 als dieptepunt. Dat men nu al zeker is van Europees voetbal en misschien zelfs de Champions League haalt, is bijna vergelijkbaar met de prestatie van in de Premier League van drie jaar geleden. De vraag is nu hoe mooi het sprookje van Bordalás en zijn elf dappere afdankertjes gaat eindigen...