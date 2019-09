Hoe het allemaal mis ging voor Chelsea's bankzitter van €40 miljoen Batshuayi

Het is nu of nooit voor de Belgische spits, die een onverwachte nieuwe kans heeft gekregen om zijn carrière bij Chelsea nieuw leven in te blazen.

Geschreeuw van verrukking galmde rond rond The Hawthorns van West Bromwich Albion toen Michy Batshuayi de winnende treffer maakte die in het seizoen 2016/17 de Premier League-titel opleverde.

De rest van zijn carrière bij the Blues heeft echter niet hetzelfde sprookjesachtige script gevolgd. De 25-jarige is nu derde in pikorde van spitsen op Stamford Bridge, waar Tammy Abraham en Olivier Giroud de voorkeur genieten onder de nieuwe manager Frank Lampard.

Batshuayi kan een koelbloedige spits zijn, zoals zijn cijfers laten zien. Tijdens het titelwinnende seizoen in 2017 maakte hij elke 47 minuten een Premier League-doelpunt. Hij heeft zich alleen nooit gevestigd als de belangrijkste man in West-Londen, waar hij eerder gedwongen werd om tweede viool te spelen achter spelers als Diego Costa en Álvaro Morata.

Maar zijn scorend vermogen wordt gecompenseerd door een onvermogen om tactische instructies uit te voeren en de bal vast te houden voor zijn team.

Na huurperiodes met wisselend succes bij , en , voelt dit seizoen misschien als de laatste kans voor de Belgische international om een basisplaats in het eerste team te bemachtigen, waar zijn contract afloopt in juni 2021.

De aankoop van veertig miljoen euro, overgemaakt aan , probeert Lampard te overtuigen dat hij meer is dan een wisselspeler, wat zijn status was tijdens het laatste seizoen van Antonio Conte. Hij maakte zelfs geen onderdeel uit van de ploeg van Maurizio Sarri.

Batshuayi smeekt dinsdag om een basisplaats in de tegen zijn voormalige club Valencia. Hij wil wraak nemen op de LaLiga-club die hem naar zijn mening slecht heeft behandeld en om zijn huidige trainers bij Chelsea te herinneren aan zijn talenten.

Zijn coach bij Valencia, Marcelino, werd verrassend ontslagen tijdens de interlandperiode, waardoor Batshuayi niet in staat is om zich te bewijzen tegenover de Spanjaard, die hem vorig seizoen tijdens de rust tegen Sporting Gijón pijnlijk wisselde.

"We hebben voorin aankopen nodig. In sommige gevallen is ons geduld op", vertelde Marcelino aan verslaggevers in januari afgelopen seizoen.

Hij stopte net voordat hij de naam van Batshuayi in zijn mond nam, maar het was geen verrassing dat zijn huurperiode in Mestalla eindigde kort na de uitbarsting van Marcelino.

Batshuayi kende vervolgens een positieve periode van zes maanden bij Crystal Palace, maar nu worstelt hij bij Chelsea voor speeltijd. Hij heeft dit seizoen tot nu toe slechts negentien minuten gespeeld in de Premier League.

Het had allemaal zo anders kunnen zijn voor de Belg als Chelsea vorig jaar niet had geweigerd hem voor minder dan 55 miljoen euro aan Borussia Dortmund te verkopen. Batshuayi had negen keer gescoord in veertien wedstrijden voor de -club, maar ze wilden de vraagprijs niet betalen.

In plaats daarvan zal het Paco Alcácer zijn die de Dortmund-aanval dinsdagavond tegen leidt, terwijl Batshuayi waarschijnlijk op de Chelsea-bank in Mestalla zal zitten.

toonde interesse in de zomer interesse om de Belg vast te leggen. Zij werden echter ook afgeschrikt door de vraagprijs van the Blues voor Batshuayi, hoewel deze nu is gedaald tot veertig miljoen euro.

Uiteindelijk werd de Italiaanse spits Moise Kean de nieuwe spits op Goodison Park, waardoor Batshuayi op Stamford Bridge bleef tot op z'n minst de transferperiode van januari.

Dus, 'the Batsman', zoals sommigen hem noemen, heeft een laatste kans om uit de schaduw te treden en te bewijzen dat hij nog steeds de held kan zijn die hij die dag op The Hawthorns was voor Chelsea.