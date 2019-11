Hoe Gnabry uitgroeide van een Premier League-flop bij Arsenal tot een Duitse superster

De Duitse aanvaller maakte negen interlandgoals in acht wedstrijden in 2019, maar slechts vier jaar geleden zag zijn carrière er totaal anders uit.

Het spitsenprobleem van Duitsland is voorbij. De regerend wereldkampioen heeft moeite gehad om iemand te vinden die door het midden aangespeeld kan worden en doelpunten kan maken, maar Joachim Löw kwam met een onverwachte oplossing.

Serge Gnabry was in 2015 niet goed genoeg voor West Bromwich Albion en is nu een van de meest opwindende aanvallers ter wereld, die op de vleugels speelt voor en als een zwervende spits voor Duitsland.

Gnabry bracht zijn doelpuntentotaal in dertien interlands op dertien doelpunten dankzij een hattrick tegen Noord-Ierland afgelopen dinsdag en daardoor plaatste Duitsland zich als groepshoofd voor Euro 2020.

Voor Bayern München speelt hij op de vleugel ter ondersteuning van Robert Lewandowski, die zelf in de beste vorm van zijn carrière steekt met 23 doelpunten in 18 wedstrijden dit seizoen. De Poolse aanvaller is onvervangbaar bij Bayern, maar voor Duitsland krijgt Gnabry de kans om als nummer 9 te spelen.

"Hier met Duitsland speel ik in de punt, waar ik enorm van geniet", vertelde hij deze week nederig tegen verslaggevers toen hem werd gevraagd wat het geheim achter zijn trefzekerheid was.

Echter, zelfs op de vleugel, was hij in dodelijke vorm tijdens het seizoen 2019/20. Hij scoorde vier keer tegen in een 7-2 zege, wat bijdroeg aan het latere ontslag van Mauricio Pochettino bij de -finalist van vorig jaar.

Gnabry heeft een lange weg afgelegd om te komen waar hij nu is. Hij werd een flop bij West Brom waar hij slechts twaalf minuten in de Premier League speelde onder Tony Pulis en hij werd zelfs gewisseld toen hij speelde voor hun Onder-21.

Vier jaar later geeft Pulis toe in shock te zijn over de impact van Gnabry in de Champions League en hij zei tegen Sky Sports: "Je kunt me omgooien met een veer. Ik ben verbaasd. We hadden hem bij West Brom, we huurden hem en we konden hem nooit fit krijgen."

De bondscoach van Noord-Ierland Michael O'Neill is ook verbaasd dat hij niet als goed genoeg werd beschouwd voor the Baggies en hij kreeg niet genoeg kansen om door te breken bij onder Arsène Wenger.

"Het doelpuntentotaal van Gnabry is fenomenaal", zei O'Neill nadat hij de 24-jarige aanvaller drie keer had zien scoren. "Het is me een raadsel hoe Engelse clubs niet meer uit hem hebben gehaald. Het zou me verbazen als dit Duitse team geen grote impact gaat hebben."

Hij stond hoog aangeschreven bij Arsenal, maar de club kon in 2016 geen akkoord bereiken over een nieuw contract nadat hij slechts achttien wedstrijden had gespeeld gedurende zijn vijf jaar in Londen. In plaats daarvan keerde hij terug naar Duitsland om zich bij aan te sluiten en het was direct een succes.

Terwijl Wenger hem slechts sporadisch gebruikte in het Emirates Stadium, waar hij vaak een paar wedstrijden achter elkaar speelde voordat hij hem de volgende maand niet gebruikte, zag Löw het talent dat Gnabry bezat. Hij beschouwde hem als een optie voor de nationale ploeg, zelfs toen hij in 2014 bijna nooit de wedstrijdselectie van Arsenal haalde.

"Ik heb altijd de best mogelijke mening over Gnabry gehad", vertelde Löw dinsdag tegen verslaggevers. "Vanaf het begin was het me duidelijk dat hij een fantastische speler zou zijn."

"Hij was altijd iemand die je de bal kon geven. Hij speelt niet altijd voorin, hij laat zich een beetje terugvallen en je kunt hem overal op het veld vinden en hij kan op veel verschillende posities spelen."

"Dit zijn topkwaliteiten voor elke speler en ook zijn afwerking is technisch fantastisch."

"Toen hij voor Arsenal speelde, werd hij geplaad voor een blessure en al deze blessures wierpen hem terug. Maar zelfs toen, rond het WK 2014, had ik hem altijd in mijn gedachten."

"Hij had een aantal zeer goede wedstrijden gespeeld bij Arsenal en Per Mertesacker en Mesut Özil zeiden tegen me: 'Kijk naar Gnabry, hij is een fantastische speler, hij houdt de verdediging enorm bezig', dus we hielden hem een lange tijd in de gaten."

Een knieblessure verpestte zijn kansen om te strijden voor een plek in de WK-selectie van 2014 en het volgende seizoen kon volledig worden afgeschreven. Gnabry speelde geen enkele minuut in de hoofdmacht van Arsenal en hij speelde slechts een handvol wedstrijden voor de reserves.

Nog een verloren seizoen was het gevolg van huurperiode bij West Brom in 2015/16, maar zodra hij de kans kreeg om wedstrijden te spelen voor Werder Bremen, bevond Gnabry zich in de Duitse ploeg. Hij maakte een hattrick tijdens zijn internationale debuut tegen San Marino in november 2016 en vanaf dat moment is het alleen maar beter geworden.

Dankzij elf doelpunten in de in zijn eerste seizoen op het hoogste niveau in Duitsland betekende dat zijn verblijf in Bremen kort was en Bayern München hapte toe. Ze leenden hem in eerste instantie voor een jaar uit aan TSG 1899 . Hij beleefde een tegenovergesteld seizoen als wat hij bij West Brom beleefde, waar hij onder trainer Julian Nagelsmann bij één-op-twee liep.

Lees beneden verder

Hij overtrof clublegendes Arjen Robben en Frank Ribéry toen hij vorig seizoen zijn kans kreeg bij Bayern, waarna hij grote kwaliteiten voor club en land bewees in 2019. Hij is uitgeroepen tot Bundesliga Speler van de Maand oktober en met zijn dertien doelpunten in dertien interlands presteert het net zo goals als Gerd Müller dat deed voor Duitsland.

Müller haalde dat aantal in 1969. Het jaar daarop hielp hij Duitsland aan een plek in de halve finale van het WK en hij won de Ballon d'Or. Gezien de impact die Gnabry dit jaar heeft gehad, is het niet langer een gekte gedachte om hem op hetzelfde niveau te scharen.

Nadat hij de prestatie van Müller had geëvenaard, vroeg Bild aan Löw of Gnabry net zo goed als Ronaldo of Messi kon worden en de Duitse coach antwoordde: "Op het EK kan hij van wereldklasse worden. Toernooien laten zien wie een geweldige speler is."