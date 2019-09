Hoe gaat Manchester City zich redden zonder de geblesseerde Laporte?

De Franse verdediger is zo'n drie maanden uitgeschakeld met een blessure en trainer Pep Guardiola heeft maar weinig alternatieven.

Aymeric Laporte komt dit kalenderjaar vermoedelijk niet meer in actie na het ondergaan van een knieoperatie. Zijn absentie zal zich doen voelen in het Etihad Stadium.

De 25-jarige international werd in geopereerd door specialist Ramon Cugat en na diverse tests werd de schade aan zijn meniscus behandeld.

Die is in ieder geval niet afgescheurd, waar wel even woor gevreesd werd toen hij zaterdag tegen Brighton (4-0) uitviel na een onhandige actie van Adam Webster.

Toch zal de afwezigheid van minimaal drie maanden voor de nodige hoofdbrekens zorgen bij Guardiola, die met zijn team jaagt op de derde landstitel op rij.

De Spaanse oefenmeester omschreef Laporte onlangs als 'de beste linkercentrumverdediger in Europa'.

Zo groot is het vertrouwen in de Fransman, die volgens de overlevering het enige transfertarget is waar Guardiola na een aanvankelijke afwijzing nogmaals voor terugkeerde.

City probeerde hem in de zomer van 2016 al te halen, maar hij weigerde om twee jaar later alsnog voor 65 miljoen euro over te stappen van Athletic Club naar de Engelse grootmacht.

Sindsdien speelde hij elke wedstrijd mee in de en mocht hij vaker starten in de Premier League dan welke veldspeler dan ook.

Het wordt dus niet eenvoudig om hem te vervangen. Frustrerend genoeg is het net de enige positie waarop City te weinig alternatieven in de sterrenselectie heeft.

Vincent Kompany verliet de club afgelopen seizoen na tien jaar trouwe dienst en hij werd niet vervangen, waardoor City naast Laporte alleen nog beschikking heeft over Nicolas Otamendi en John Stones, die zelf nog revalideert van een blessure.

De jongelingen Eric Garcia en Taylor Harwood-Bellis zijn plots serieuze kandidaten om de positie tijdelijk te bekleden. Garcia maakte vorig seizoen al driemaal zijn opwachting in de en Harwood-Bellis maakte indruk in het voorseizoen.

Voor een van hen - of misschien wel beiden - lonkt een wedstrijd tegen Preston in de Carabao Cup, maar Guardiola wil meer ervaren krachten gebruiken in de Premier League.

City wilde wel een aankoop doen, maar Leicester vroeg te veel geld voor Harry Maguire, die uiteindelijk voor 88 miljoen euro naar Man United ging, terwijl ook Matthijs de Ligt niet kwam omdat hij een avontuur bij de voorkeur gaf.

Middenvelder Fernandinho is in geval van nood nu een optie om Laporte te vervangen aangezien Guardiola onlangs zei dat de Braziliaan op tien posities in het elftal uit de voeten kan. Hij bewees het vorig seizoen ook al tijdens de 3-1 zege op .

Dankzij de komst van recordaankoop Rodri heeft City nu twee verdedigende middenvelders, wat het voor Guardiola makkelijker maakt om Fernandinho een linie te laten zakken. Toch zal het voor hem geen eenvoudige taak worden.

Defensief gezien is Laporte het hele jaar constant geweest, behoudens twee blunders tegen Tottenham in de vorige editie van de Champions League, die Guardiola hem direct vergaf.

Toch is Laporte ook om een andere reden uitgegroeid tot een sleutelfiguur in het keurkorps van Guardiola. Hij is als een van de weinigen in staat om zo hoog te verdedigen, wat het aanvallende spel van City mogelijk maakt.

Bovendien gaf enkel Virgil van Dijk bij meer passes als verdediger dan Laporte, die met zijn snelle overzicht en goede passing een enorme meerwaarde is voor het elftal.

Hij slaagde er moeiteloos in om David Silva en Kevin De Bruyne tussen de linies te vinden, wat het voor tegenstanders nog lastiger maakt om zich te wapenen tegen de landskampioen.

Fernandinho is weliswaar ook een prima passer, maar hij doet dat minder snel en bovendien mist hij de kopkracht die Laporte wel met zich meebrengt.

Otamendi, die afgelopen zomer nog mocht vertrekken als Kompany niet voor hem de deur had dichtgetrokken, krijgt nu dus ineens een cruciale rol in het hart van de defensie.

De Argentijn kan aardig opbouwen, maar raakt soms in paniek als tegenstanders hem onder druk zetten en is zo nu en dan net even te traag om gevaarlijke situaties te vermijden.

Stones heeft op zijn beurt wel een uitstekende reputatie qua handelingssnelheid en passing, maar ook hij bezwijkt snel onder druk, zoals in de tegen Nederland andermaal bleek.

Guardiola blijft de oud-speler van prijzen, maar Stones heeft zich nog nooit echt onomstreden gemaakt en het is nog afwachten hoe hij zelf terugkeert van zijn blessure.

City heeft niet bekend gemaakt hoe lang eerste keuze Laporte exact afwezig zal zijn, maar het is duidelijk waarom men hoopt dat hij er zo snel mogelijk weer bij is.

Zonder hem is het allemaal een stuk lastiger voor Guardiola en de transferwindow van januari is nog ver weg om het gebrek aan actie recht te zetten.