Hoe Everton bouwt aan een winnende formule voor de toekomst - en waarom Engeland daar dankbaar voor moet zijn

In zijn eerste exclusieve column voor Goal deelt Everton's O23-trainer David Unsworth wat unieke inkijkjes na de tweede jeugdtitel in drie jaar tijd.

"Het was extreem speciaal om de Premier League 2 te winnen onder het toeziend oog van onze supporters op Goodison Park. Op die avond was ik extra trots op onze spelers, mijn staf en de Football Club als geheel.

We verzekerden ons van de titel met een zege op , maar die wedstrijd was slechts het einde van een seizoen van keihard werken. Tegelijkertijd is het de bevestiging van de visie die wij hier hebben ontwikkeld als het gaat om de ontwikkeling van talentvolle jeugdspelers.

Ik geloof er heilig in dat wij meer spelers klaarstomen voor de hoofdmacht als zij opgroeien in een winnend team en leren te trainen onder hoogwaardige verwachtingen. We zijn hier altijd eerlijk tegen onze spelers en verlangen veel van hen. Het trainen van een groep jongelingen brengt veel verantwoordelijkheid met zich mee als je iedereen zijn potentieel wil helpen waarmaken.

Het belangrijkste doel hier is om spelers in staat te stellen om te slagen als profvoetballer. Elke speler van onze Onder-23 groep die in 2016/17 ook al de Premier League 2 won, kan prima leven van de sport en Tom Davies en Jonjoe Kenny hebben samen al 129 wedstrijden in de hoofdmacht op hun naam staan. Dominic Calvert-Lewin kwam in dat seizoen ook bij onze groep en dit seizoen heeft hij meer wedstrijden in het eerste dan wie dan ook.

Everton is vastbesloten om eigen spelers een kans te geven. Ik was zelf 18 toen ik hier mijn profdebuut maakte tegen . En die dag stonden er nog drie homegrown spelers op het veld. Het vertrouwen in de jeugd is nauw verweven met de clubfilosofie en vorig jaar werden we de tweede club in de Premier League die al duizend wedstrijden op rij minimaal een speler uit de eigen jeugd in de basis had staan.

Ik had het voorrecht om uiteindelijk 350 wedstrijden voor de club te spelen en ik was grootgebracht met de gedachte dat als je voor Everton speelt, je altijd voor de winst moet gaan. Dat gaat je natuurlijk niet elke wedstrijd lukken, maar het is noodzakelijk dat je met die ambitie speelt. Onze O23 reageert precies op de juiste manier die je hoopt te zien bij goede professionals.

Ze vormen een volwassen groep en qua performance leggen ze de lat steeds hoger. Ze luisteren goed en zijn toegewijd om alles uit zichzelf te halen. We proberen elke speler precies zoveel informatie mee te geven als ze aankunnen. Clubs als , , en , die allemaal in dezelfde jeugdcompetitie zitten, investeren heel veel geld in hun academies, wat nog meer illustreert hoe knap het is wat onze jongens hebben gepresteerd.

Everton zorgt voor een constante stroom aan jonge talenten die meekunnen bij de nationale jeugdteams. Vijf jongens van onze club zaten bij het team dat twee jaar geleden wereldkampioen werd bij de Onder-20 en deze zomer kunnen het er zelfs zes zijn als Engeland Onder-21 mee gaat doen aan het jeugd-EK.

Terwijl we hier constant bezig zijn om onze spelers aan een geweldige carrière te helpen, proberen we hen ook iets speciaals neer te laten zetten als team. Prijzen winnen zorgt ervoor dat onze spelers ietsjes stoerder worden. Ze kunnen hun borst vooruit steken en weten hierdoor perfect wat ze wel en niet kunnen als de druk hoog is.

Toen we tegen Brighton bij rust met 1-0 voor stonden, legde ik hen uit dat de aankomende 45 minuten allesbepalend zouden zijn voor hun hele seizoen, voor alles waar ze zo hard voor gewerkt hebben. Op dat soort momenten leer je heel veel over mensen en ze verdienen allemaal de credits voor de manier waarop ze de zege over de streep hebben getrokken.

Ik was dolblij voor hen. Ze hebben een geweldige teamspirit ontwikkeld en het zijn allemaal goede vrienden van elkaar. Ze durven ook eerlijk te zijn over hun eigen optredens en wat mij betreft zijn ze geweldig.

Ik heb ook het geluk om met een goede staf te mogen werken - mijn asisstent John Ebbrell, trainer Franny Jeffers en Alan Kelly, onze keeperstrainer. We hebben daarnaast een eersteklas dokter en de sportwetenschappers zijn ook geweldig. De spelers worden uitstekend verzorgd, terwijl we ervoor waken dat ze niet gepamperd moeten worden.

Het is onze taak om hen voor te bereiden op de stap naar het eerste team, bij Everton of ergens anders. We zijn een enorm professionele organisatie en behandelen hen als mannen. De herinnering aan het winnen van een prijs op Goodison Park zal hen voor de rest van hun leven bijblijven en ze verdienen dit succes. Ik hoop dat er nog veel meer voor hen gaat volgen in de komende tien tot vijftien jaar."