"Hoe er nu op Dumfries wordt gereageerd, is meer beeldvorming"

Bij PSV halen een aantal spelers niet hun niveau van de eerste seizoenshelft. Denzel Dumfries werd afgelopen zaterdag zelfs uitgefloten.

speelt na de winterstop stroef en de overwinningen komen moeizamer tot stand. Na drie drie remises op rij werden degelijke zeges op achtereenvolgens (0-2) en (2-0) geboekt. De 22-jarige Dumfries is één van de spelers die het na de winterstop moeilijker heeft.



"Denzel staat een beetje symbool voor alle PSV-spelers momenteel: ze zijn als een raket gekomen in het eerste deel van dit seizoen'', zegt Alex Pastoor. Hij kent Dumfries uit hun gezamenlijke periode bij . "Na de winterstop verwacht iedereen dan een verdubbeling van de geleverde prestaties."



"Maar eerst maar eens een heel seizoen bevestigen wat je al deed. Dát is al lastig zat. Een kunst op zich", oordeelt Pastoor dinsdag in het Algemeen Dagblad. Dumfries is niet een voetballer die het van zijn techniek moet hebben en Pastoor vindt dat een aanval van PSV niet bij Dumfries moet starten. "De kracht van Denzel is de bal krijgen als-ie al op stoom ligt bij het opkomen. Dan kan-ie doordenderen tot helemaal bij het vijandelijke doel.''



Dumfries leidde op deze manier diverse doelpunten van PSV in, ook ná de winterstop. Bijvoorbeeld in het uitduel met en ook afgelopen zaterdag. "Daarom denk ik ook wel: het gaat misschien nog meer over beeldvorming dan over prestatie bij hoe er nu op Dumfries wordt gereageerd.'' Dumfries maakte vorig jaar zomer de overstap van sc naar PSV en zijn stormachtige begin in Eindhoven werd beloond met uitnodigingen én drie A-interlands voor het .