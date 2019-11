Hoe Draxler uitgroeide tot een vriend van Real Madrid-legende Raúl

De Duitse aanvaller profiteerde van het samenspelen met een van de beste spitsen die het voetbal ooit gekend heeft.

Als tiener die doorbrak vanuit de jeugdopleiding van , ging Julian Draxler duels aan met -legende Raúl.

De Spaanse spits maakte in 2010 de overstap naar de en speelde daar samen met een nerveuze, jonge Duitser die graag indruk wilde maken.

Draxler was als kind fan van Raúl en erkent dat hij het aanvankelijk vond lastig om te communiceren met de linkspoot.

"Toen Raúl voor me stond, kon ik niet praten", vertelt Draxler in gesprek met Goal en DAZN.

"Ik wilde in het Engels zeggen: 'Hallo, ik ben Julian.' Maar er kwam alleen wat gemompel uit. Ik gaf hem een snelle hand, ging snel verder, ging zitten en hield mijn mond."

"Ik heb hem altijd gemogen. Toen ik Real Madrid eerder in de zag, stond hij op het veld, soms zelfs als aanvoerder van de Galacticos. En plotseling staat dezelfde persoon in de kleedkamer naast je, je moet jezelf even knijpen."

"Je vraagt je op het eerste moment af hoe Felix Magath het voor elkaar heeft gekregen dat Raúl voor Schalke speelt. En het volgende moment vraag je je af hoe je het eigenlijk voor elkaar hebt gekregen om in dezelfde kleedkamer met hem te zijn."

Na de aanvankelijke onhandigheid was Draxler vastbesloten om het beste uit Raúl's vaardigheden en ervaring te halen om ervoor te zorgen dat zijn eigen talent niet verloren ging.

Raúl merkte van zijn kant al snel op dat de Duitser iets speciaals had en nam hem onder zijn hoede.

"Op een gegeven moment realiseerde ik me dat hij al heel vroeg doorhad dat ik veel talent had", zei Draxler.

"Ik speelde ook relatief vroeg in de Bundesliga. Raúl speelde altijd als een nummer 10 en ik op de linkervleugel. Hij wist dat hij me op het juiste spoor moest krijgen, zodat ik hem assists kon geven."

"Ik heb alles van hem geabsorbeerd en geprobeerd mijn spel te veranderen op een manier dat hij gelukkig is met me. Als hij had gezegd dat ik niet klaar was, dan had ik waarschijnlijk niet meer gespeeld."

"Ik vroeg hem na trainingen of wedstrijden hoe ik moest lopen als hij de bal had, welk soort pass hij wilde hebben als ik de bal had."

"Hij besefte dat ik van hem wilde leren. Tegenwoordig zijn er 17-, 18- of 19-jarigen die denken: 'Ik doe het'. Voor mij was het andersom Dit leidde uiteindelijk tot een vriendschap."

Terwijl Raúl een cruciale invloed op het veld had toen de professionele carrière van Draxler begon, speelde de vader van de nu Paris Saint-Germain-speler ook zijn rol en zorgde hij ervoor dat zijn zoon het allerbeste nastreefde.

"Hij heeft nooit gezegd dat ik een prof moest worden, maar hij duwde me heel hard in die richting."

"Als we op zaterdag verloren of ik speelde slecht, was het weekend voorbij voor de hele familie. Hij was erg boos en heel, heel kritisch."

"Soms vind ik dat ik helemaal niet zo slecht had gespeeld, maar dan maakte hij me duidelijk dat het niet goed genoeg was. Mijn vader was zeker veeleisend."

"Achteraf ben ik hem ongelooflijk dankbaar, want ik heb een ambitie ontwikkeld die ik anders misschien niet had gehad."

Draxler heeft in zijn jeugd een aanzienlijk offer gebracht om te komen waar hij nu is. "Ik heb altijd gezegd dat ik nooit naar een feestje zou gaan voordat ik mijn eerste profwedstrijd gespeeld had. Dat is ook daadwerkelijk gebeurd."

"Ik dronk mijn eerste slokje alcohol na het winnen van de bekerfinale. Daarna ging ik ook voor het eerst naar een feesteje. Vroeger was het alleen school, training, school, training, school, training."