Hoe de traditionele top drie de afgelopen seizoenen begon

Het Eredivisieseizoen 2019/20 vangt vrijdag aan. Hoe presteerde de traditionele top drie de afgelopen seizoenen tijdens de eerste wedstrijd?

Terwijl de transfmarkt nog op volle toeren draait en vele clubs nog niet uitgewinkeld zijn, moeten de Eredivisieclubs er vanaf dit weekend weer aan geloven. en trappen het Eredivisieseizoen 2019/20 vrijdagavond om 20.00 uur af in een onderling duel in het MAC³PARK Stadion.

Ook de traditionele top drie komt vanzelfsprekend voor het eerst in actie. brengt zaterdagavond om 18.30 uur een bezoek aan en later op de avond wacht voor een uitwedstrijd tegen . opent zondagmiddag in De Kuip het seizoen met een stadsderby tegen .

Hoe presteerde de traditionele top drie de afgelopen seizoen tijdens de openingswedstrijd? Goal zocht het uit...

AJAX

Vijf jaar geleden, in het seizoen 2014/15, opende Ajax het seizoen ook met een wedstrijd tegen Vitesse, maar toen brachten de Arnhemmers een bezoek aan Amsterdam. De ploeg van trainer Frank de Boer was op eigen veld met 4-1 te sterk voor de formatie van Peter Bosz. Via Nick Viergever kwam Ajax vijf minuten voor rust op 1-0 en drie minuten na rust bracht Lasse Schöne de stand op 2-0. De Deen was de aangever bij de 3-0 van Mike van der Hoorn en bepaalde zelf de eindstand weer op 4-1. Marko Vejinovic deed in de tussentijd wat terug voor Vitesse. Tijdens de derde speelronde leed Ajax voor het eerst puntenverlies toen er op eigen veld met 1-3 verloren werd van PSV.

Tijdens het seizoen 2015/16 wachtte Ajax op voorhand een lastige eerste wedstrijd van het seizoen, met een bezoek aan . De Amsterdammers kenden echter een eenvoudige middag en halverwege was de einstand van 0-3 al bereikt in Alkmaar. Anwar El Ghazi was de grote man bij Ajax door twee van de drie treffers voor zijn rekening te nemen. Nemanja Gudelj tekende vijf minuten voor de thee op aangeven van Mitchell Dijks voor de derde treffer aan. De ploeg van trainer van Frank de Boer bleef de eerste zeven competitiewedstrijden op rij ongeslagen, waar er alleen tegen FC Twente werd gelijkgespeeld. De thuiswedstrijd tegen PSV tijdens de achtste speelronde leverde de eerste nederlaag op (1-2).

Ook drie seizoenen geleden wist Ajax de eerste competitiewedstrijd van het seizoen winnend af te sluiten. De ploeg, inmiddels getraind door Peter Bosz, zegevierde op bezoek bij Sparta Rotterdam. Al na vijf minuten zette Davy Klaassen de Amsterdammers op voorsprong, waarna Sparta via een eigen doelpunt van Nemanja Gudelj langszij kwam. Na rust schoten Daley Sinkgraven en Mateo Cassiera Ajax naar de zege. Joël Veltman haalde het einde van de wedstrijd niet toen hij vijf minuten voor tijd met twee keer geel op zak moest vertrekken. Ajax leed tijdens het seizoen 2016/17 tijdens de derde speelronde de eerste nederlaag toen Willem II in Amsterdam met 1-2 te sterk bleek te zijn.

bleek tijdens de eerste speelronde van het seizoen 2017/18 een niet te nemen horde te zijn. Op het kunstgras in Almelo zegevierde de thuisploeg met 2-1. Ajax kwam via Hakim Ziyech elf minuten na rust nog wel op voorsprong, maar negen minuten later tekende Paul Gladon voor de gelijkmaker aan. Acht minuten voor het laatste fluitsignaal trok Heracles de zege over de streep. Op aangeven van Jamiro Montero bracht Brandley Kuwas het thuispubliek in extase. Ajax herstelde zich door de volgende drie competitiewedstrijden op rij te winnen, waarna er een gelijkspel volgde tegen (0-0) en een thuisnederlaag tegen Vitesse (1-2).

Ook afgelopen seizoen bleek Heracles Almelo een sta-in-de-weg. Ditmaal verspeelde Ajax op eigen veld punten tegen de Almeloërs. Zes minuten voor tijd leek Heracles met de zege aan de haal te gaan toen Kristoffer Peterson de club met een afstandschot op voorsprong zette. Matthijs de Ligt bleek echter de reddende engel voor de thuisploeg te zijn. In de 88e minuut kopte hij de gelijkmaker tegen de touwen uit een hoekschop van Hakim Ziyech. Ajax won de volgende vier opeenvolgende competitiewedstrijden, toen PSV in Eindhoven tijdens de zesde speelronde met 3-0 te sterk was.

FEYENOORD

Een traditionele lastige uitwedstrijd wachtte voor Feyenoord tijdens de eerste wedstrijd van het seizoen 2014/15. De ploeg van trainer Fred Rutten bracht een bezoek aan ADO Den Haag. Lange tijd leken de Rotterdammers direct tegen puntenverlies aan te lopen, maar dankzij invaller Mitchell te Vrede werd er alsnog gewonnen. De spits had in de 58e minuut Jean-Paul Boëtius vervangen en kopte zijn ploeg in de negentigste minuut uit een vrije trap van Ruud Vormer naar de 0-1 zege. Feyenoord moest vervolgens vijf wedstrijden wachten op de tweede seizoenszege. Er werd gelijkgespeeld tegen sc (1-1) en FC Twente (0-0), waar er verloren werd van (1-2), Willem II (1-2) en Ajax (0-1) alvorens er gewonnen werd van (0-4).

Het seizoen 2015/16 begon beter voor Feyenoord. Op eigen veld wachtte een ontmoeting met FC Utrecht en een 3-2 zege werd uit het vuur gesleept. Na 22 minuten spelen zette Colin Kazim-Richards de Rotterdammers op voorsprong en lang leek er geen vuiltje aan de lucht. Rick Karsdorp gooide echter roet in het eten door vijf minuten na rust een directe rode kaart te pakken. Met een man meer kwam Utrecht via Sébastien Haller op gelijke hoogte, maar Feyenoord toonde veerkracht en via Tonny Vilhena en Dirk Kuyt werd het 3-1. Diep in blessuretijd bepaalde Haller uit een strafschop de eindstand op 3-2. Feyenoord won ook de volgende twee competitiewedstrijden, waarna na PSV tijdens de vier speelronde met 3-1 te sterk was.

Met een klinkende zege begon Feyenoord aan het kampioenjaar 2016/17. Op 7 augustus 2016 was de eerste tegenstander en op eigen veld werden de noordelingen over geblazen. Na negentien minuten spelen zette Tonny Vilhena Feyenoord op voorsprong, waarna Eljero Elia de voorsprong verdubbelde. De vleugelaanvaller bracht de stand op slag van rust op 0-3. Elf minuten na rust voltooide Elia zijn hattrick en in de 84e minuut was Nicolai Jörgensen verantwoordelijk voor het vijfde en laatste doelpunt van Feyenoord. De Rotterdammers bleven de eerste elf competitiewedstrijden op rij ongeslagen, waarna op bezoek bij Go Ahead Eagles de eerste nederlaag (1-0) werd geleden.

Het seizoen 2017/18 begon voor Feyenoord met een thuiswedstrijd tegen FC Twente. De destijds regerend landskampioen kwam halverwege de eerste helft op voorsprong, toen Nicolai Jörgensen op aangeven van Jean-Paul Boëtius wist te scoren. Nog voor rust kwam Twente via Fredrik Jensen langszij. De Rotterdammers hadden het lastig met de Enschedeërs, maar dankzij Steven Berghuis werd de drie punten over de streep gestrokken. De vleugelaanvaller kopte raak op aangeven van Jens Toornstra. De volgende drie competitiewedstrijden wist Feyenoord ook te winnen, waarna PSV de ploeg voor het eerst drie punten afsnoepte door in Eindhoven met 1-0 te winnen.

Voor Feyenoord begon het afgelopen seizoen met een grote tegenslag. Op bezoek bij werd met 2-0 verloren. Na een half uur spelen schoot Fabian Serrarens de thuisploeg op voorsprong en naarmate de wedstrijd vorderde nam de frustatie van de gasten alsmaar toe. Na 67 minuten kwamen de Rotterdammers met tien man te staan toen Eric Botteghin met twee keer geel moest vertrekken. Ook Jean-Paul Boëtius zou het einde van de wedstrijd niet halen, toen hij in een minuut tijd twee keer geel kreeg. Het waren direct de laatste minuten van de vleugelaanvaller in het shirt van Feyenoord, aangezien hij verkocht werd aan 1. . Feyenoord herstelde zich goed van de zepert door in de volgende acht competitiewedstrijden ongeslagen te blijven. Tijdens de tiende speelronde was Ajax vervolgens met 3-0 te sterk.

PSV

Voor PSV begon het seizoen 2014/15 met een Brabantse derby tegen Willem II. In Tilburg stond er al na tien minuten spelen een tussenstand van 0-2 op het scorebord. Jürgen Locadia had PSV na zeven minuten op voorsprong geschoten, waarna Memphis Depay de voorsprong drie minuten later verdubbelde. Vijf minuten voor rust kwam Willem II terug in de wedstrijd toen Bruno Andrade de 1-2 maakte. Lang mochten de Tilburgers hopen op een resultaat, maar in de 74e minuut moest doelman Kostas Lamprou aan de noodrem trekken en veroorzaakte een strafschop en moest met rood vertrekken. De toegekende strafschop werd door Depay benut: 1-3. De volgende drie competitiewedstrijden leverden ook drie punten op voor PSV, waarna PEC Zwolle voor het eerst te sterk was en met 3-1 zegevierde.

ADO Den Haag was tijdens het seizoen 2015/16 de eerste tegenstander van PSV en de wedstrijd leverde direct puntenverlies op. Na 23 minuten spelen kwam PSV op voorsprong toen Adam Maher raakschoot. Twee minuten later was het al weer 1-1 doordat Roland Alberg een strafschop benutte. Na ruim een uur spelen kwam de ploeg van trainer Phillip Cocu via een rake kopbal van Luuk de Jong wederom op voorsprong. Lang leken de Eindhovenaren ook de zege over de streep te trekken, maar in de vijfde minuut van de blessuretijd ging het alsnog mis. ADO-doelman Martin Hansen was meegeslopen bij een vrije trap en schoot de 2-2 tegen de touwen. PSV wist de tweede wedstrijd wel te winnen (2-0 van FC Groningen), waarna een gelijkspel volgde tegen sc Heerenveen (1-1). Na twee zeges op rij was Heracles Almelo tijdens de zesde speelronde met 2-1 te sterk.

De eerste wedstrijd van het seizoen 2016/17 was voor PSV een bezoek aan FC Utrecht. Na een kwartier spelen kwam de thuisploeg op voorsprong via een rake kopbal van Sébastien Haller. Pas in de tweede helft herstelde de Eindhovenaren zich toen Davy Pröpper in de 51e minuut de 1-1 binnenwerkte. Trainer Phillip Cocu bleek een gouden hand met wisselen te hebben toen hij besloot Andrés Guardado te vervangen door Gastón Pereiro. Vier minuten na zijn invalbeurt schoot de Uruguayaan een vrije trap direct tegen de touwen en bezorgde daarmee PSV de 1-2 zege. PSV bleef de eerste vijf competitiewedstrijden op rij ongeslagen, waar alleen tegen FC Groningen (0-0) niet werd gewonnen. Tijdens de zesde speelronde was Feyenoord in Eindhoven met 0-1 te sterk.

AZ was de eerste horde die genomen moest worden door PSV tijdens het seizoen 2017/18. De Alkmaarders kwamen na achttien minuten spelen via Dabney dos , die de zwaar geblesseerde Calvin Stengs al na acht minuten had vervangen, op voorsprong. Na een half uur spelen herstelde de Eindhovenaren zich via Hirving Lozano: 1-1. Na rust maakte PSV het verschil. Eerst maakte Gastón Pereiro er 2-1 van en een kwartier voor tijd benutte Marco van Ginkel een rebound: 3-1. Wout Weghorst benutte negen minuten voor tijd nog een strafschop, maar kon puntenverlies van AZ niet voorkomen. PSV bleef de eerste drie competitiewedstrijden op rij ongeslagen, waarna sc Heerenveen tijdens de vierde speelronde met 2-0 te sterk was.

PSV was in topvorm tijdens de eerste seizoenshelft afgelopen seizoen en dat kreeg al gestalte tijdens de eerste wedstrijd. FC Utrecht bracht een bezoek aan Eindhoven en werd met een 4-0 nederlaag naar huis gestuurd. Voor rust werd er één keer gescoord door de thuisploeg. Uit een directe vrije trap zette Gastón Pereiro zijn ploeg op voorsprong. Na rust kreeg de zege verder vorm. Steven Bergwijn zette de ploeg van kersverse trainer Mark van Bommel op 2-0, waarna Hirving Lozano en Denzel Dumfries de stand op 3-0 en 4-0 bepaalden. PSV wist de eerste dertien competitiewedstrijden van het seizoen te winnen, waarna Feyenoord de ploeg in de veertiende speelronde de eerste nederlaag bezorgde.