Hoe Cristiano Ronaldo uitgroeide tot meest gehate vijand van Atlético Madrid

De Portugese ster heeft maar zeer weinig vrienden in het Wanda Metropolitano vanwege zijn verrichtingen bij zowel Real Madrid als Juventus.

De fans van kunnen uiterst fel zijn en na negen jaar in dienst bij rivaal is het logisch dat Cristiano Ronaldo geen graag geziene gast is.

De Portugees scoorde namens Real liefst 22 keer tegen Atlético, waarvan eentje in de CL-finale van 2014, terwijl hij twee jaar later opnieuw de winnende maakte, ditmaal na een strafschoppenserie.

Toch is het niet eens die rivaliteit die de supporters het meeste dwars zit. De ergernis werd vorig jaar nog verder vergroot toen Ronaldo naar transfereerde en daarmee opnieuw tegen Atlético uitkwam in de .

Atlético won het heenduel in de achtste finale met 2-0 en Juventus leek dood en begraven. José Gimenez maakte de tweede treffer en trainer Diego Simeone vierde dat door zich om te draaien naar de fans en te grijpen naar zijn kruis.

"Dat betekent dat we ballen hebben. Ik deed het als speler al eens tijdens - en deed het nu weer om onze fans te laten zien dat we cojones hebben", verklaarde de 48-jarige trainer in volle euforie.

Ronaldo hoorde ervan en deelde een sneer uit. "Ik heb de Champions League vijf keer gewonnen en deze gasten nul keer", verklaarde hij na afloop in de mixed-zone, terwijl hij vijf vingers in de lucht hield om het getal te benadrukken.

Cristiano Ronaldo only had one thing to say after Juventus' defeat last night... 🤚 pic.twitter.com/xayByhvKPF — Goal (@goal) February 21, 2019

Uit de mond van een andere speler had het een bizarre uiting van arrogantie geweest na zo'n zwakke wedstrijd vol collectief falen. Ronaldo bedoelde het echter als waarschuwing en maakte zijn woorden waar.

Drie weken na zijn grote uitspraak scoorde hij de fameuze hattrick waarmee hij Juventus toch nog een ronde verder hielp en Atlético verbluft achterliet.

Hij evenaarde Lionel Messi met zijn achtste hattrick in de Champions League en vierde dat feit en Atlético's uitschakeling door Simeone een koekje van eigen deeg te geven met zijn eigen 'cojones-gebaar'.

"Dit moest een speciale avond worden en dat werd het. Dit is waarom Juventus mij gehaald heeft", verkondigde hij, nadat hij Atlético voor de zoveelste keer de loef had afgestoken.

Naast de verloren CL-finales zorgde Ronaldo er in 2017 ook voor dat Atlético in de halve finale werd uitgeschakeld, terwijl hij in 2015 ook de assist gaf op Javier Hernandez, die twee minuten voor tijd het einde van Atlético inleidde in de kwartfinale van het miljardenbal.

In het Spaanse bekertoernooi liet Ronaldo de fans van de stadgenoot ook gebroken achter met twee goals in de halve eindstrijd van 2014 en hetzelfde deed hij in de kwartfinales van 2011.

In totaal won Atlético slechts negen keer van Ronaldo, terwijl de Portugese aanvaller in 16 van de 31 van de gevallen aan het langste eind trok. Zelf droeg hij daar met 25 goals en 8 assists ook flink aan bij.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat hij de onderlinge wedstrijden met veel vertrouwen tegemoet gaat. Vorig seizoen stuurde hij Patrice Evra nog een berichtje dat hij Atlético zou 'vernietigen' in het Allianz Stadium.

"Dit bericht laat zien hoe groot het vertrouwen en de vastbeslotenheid van de beste voetballer ter wereld is", aldus Evra, die zag hoe Ronaldo zijn positieve gevoel uitstraalde op zijn ploeggenoten.

"Hij heeft zo vaak gescoord in de Champions League en dat geeft ons een groot voordeel", aldus toenmalig Juventus-trianer Massimiliano Allegri, die een geweldig optreden van Ronaldo verwachtte 'omdat het nu eenmaal een grote wedstrijd is en dat is het podium waarop hij excelleert'.

Het lot wil dat de ploegen dit seizoen weer tegen elkaar aantreden en met zijn cijfers en houding tegenover Atlético is het niet verwonderlijk dat de fans van de Spaanse topclub hem niet kunnen luchten of zien.

"Ik hoop dat de fans me niet uitdagen door me uit te schelden en onsportieve dingen over mij te zeggen", stelde Ronaldo na de loting voor de groepsfase. Het lijkt echter hopen tegen beter weten in voor de Portugees.

Na de provocatie van vorig seizoen zijn de verhoudingen scherper dan ooit in deze bijna tien jaar durende rivaliteit en de kans is nihil dat de strijdbijl dit seizoen ineens begraven wordt. Zet de popcorn maar klaar voor woensdagavond. Er komt weer een spectaculaire clash aan.