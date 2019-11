Hoe Chelsea's recordaankoop Kepa steeds meer begint te worstelen

De doelman van The Blues lijkt de laatste weken steeds minder op de duurste keeper ooit en de kritiek neemt toe.

Kepa Arrizabalaga maakte zijn debuut tegen terwijl de fans in Yorkshire voortdurend 's recordaanwinst van 80 miljoen euro uitfloten.

Dat was slechts twee dagen nadat de Spanjaard in Londen was gearriveerd. De fluitconcerten waren echter aan dovemansoren gericht toen Kepa rustig bleef onder zijn enorme prijskaartje, waarvan andere spelers mogelijk in paniek waren geraakt.

Sinds die eerste periode is de hoge transfersom voor de nummer 1 van Chelsea grotendeels vergeten, maar door zijn recente prestaties komt hij nu toch weer bovendrijven.

Dankzij de VAR en een flinke misser van Sergio Agüero kwam Kepa goed weg bij twee slordige momenten in de verloren uitwedstrijd van afgelopen weekend tegen (2-1).

De 25-jarige sluitpost ging enkele weken eerder in de krankzinnige wedstrijd tegen op Stamford Bridge ook niet helemaal vrijuit bij de eerste drie goals van de Amsterdammers.

Er zijn bovendien discussies over de vraag of Kepa doelpunten had kunnen voorkomen tegen , en Norwich City. Chelsea heeft deze jaargang tot nu toe in uitduels de slechtste verdediging van de Premier League.

Het reddingspercentage van de Spanjaard was vorig seizoen het laagst van alle keepers van de zes topteams. En sinds de zomer is dat percentage nog verder gedaald, van 67,8 procent naar 52,5 procent in de Engelse competitie.

Sinds zijn komst naar Chelsea in 2018 bezet Kepa de 27ste plaats van 33 doelmannen die de afgelopen twee seizoenen in de Premier League speelden. Zijn gemiddelde reddingspercentage staat nu op 63,98 procent.

De speelwijze van Frank Lampard heeft daar mogelijk aan bijgedragen, aangezien de verdediging van The Blues zwakker is geworden. Het team incasseert meer tegengoals, maar Kepa krijgt dit seizoen minder schoten op doel te verwerken dan in de vorige jaargang onder Maurizio Sarri.

Net als Sarri ziet Lampard graag dat zijn doelman achterin de opbouw begint en Kepa verstuurt onder zijn nieuwe manager inderdaad meer passes.

Het verwachte aantal doelpunten tegen Kepa (xG) was vorig seizoen 37,14 en hij kreeg in 36 duels uiteindelijk 39 goals om de oren. Dit seizoen is dat getal slechter geworden. De xG is immers berekend op 11,92 en in werkelijkheid heeft hij al zeventien keer de bal uit zijn doelnet gevist.

Kepa had vorig seizoen met 85,4 procent de hoogste passnauwkeurigheid van alle keepers in de Premier League, maar dit seizoen is dat gedaald naar 79 procent. Dat komt waarschijnlijk door Lampard's meer directe speelstijl, waarbij de Bask vaker langere en dus moeilijkere passes verstuurt.

Het is moeilijk aan te geven waarom de vorm van de keeper achteruit is gegaan. Het zou te maken kunnen hebben met een gebrek aan concurrentie, aangezien Willy Caballero geen vooruitzicht lijkt te hebben om de nieuwe nummer 1 te worden.

Bij Manchester City wist Caballero een basisplek te veroveren, maar de inmiddels 38-jarige Argentijn heeft in 2,5 jaar bij Chelsea slechts 24 wedstrijden gespeeld. Jamie Cumming is de derde keuze en heeft nog geen officieel debuut in het eerste elftal gemaakt.

Dan zijn er ook nog geluiden dat Henrique Hilário, de voormalige derde doelman van The Blues, niet genoeg kwaliteiten zou hebben om keeperstrainer te zijn. Hilário was onder Antonio Conte en Sarri nog assistent-keeperstrainer.

Er zijn geruchten dat Lampard wil ingrijpen om Shay Given aan zijn technische staf toe te voegen, zoals hij vorig seizoen al deed bij Derby County.

In het veld is Kepa centrumverdediger David Luiz kwijtgeraakt aan en Antonio Rüdiger is momenteel geblesseerd. Daardoor heeft de sluitpost een minder ervaren achterste linie voor zich staan.

Toch spreken de statistieken natuurlijk niet in Kepa's voordeel en vanwege zijn contract voor zeven seizoenen zal Chelsea het vertrouwen niet zomaar in hem opzeggen en zal hij dus beter moeten presteren.

Hij is een doelman die door al zijn voormalige trainers als een echte professional wordt gezien, ondanks zijn beruchte incident in de League Cup-finale van vorig seizoen, toen hij weigerde om gewisseld te worden door Sarri. Qua communicatie, vertrouwen en kalmte - allemaal belangrijke eigenschappen voor een topkeeper - kan de Spanjaard nog het nodige leren.

Lampard sprak eerder dit seizoen over het vertrouwen van zijn pupil door het aantal 'clean sheets' erbij te halen.

"Keepers zijn er trots op als ze hun doel schoon houden", zei de Engelsman nadat Chelsea tegen Brighton voor het eerst in tien duels de nul hield. "Eén van de dingen die ik dit seizoen van Kepa heb gezien, is dat hij een hele goede professional is die beter wil worden."

"Hij is iedere dag heel gefocust met zijn werk bezig en daar houd ik van. Wat betreft zijn vertrouwen, zou dat niet achteruit moeten gaan. Clean sheets zijn niet alleen zijn verantwoordelijkheid. Dat weet hij."

"Maar op momenten waarop het in zijn ogen wél zijn verantwoordelijkheid was, stond hij ervoor open om dat te accepteren en eraan te werken. Ik ben erg onder de indruk van hem."

Er zijn geweldige Kepa-momenten geweest in de , vooral in de thuiswedstrijd tegen . En in de uitduels met Arsenal en .

Kepa zou misschien wat reddingen moeten terugkijken uit het succesvolle Europa League-avontuur van vorig seizoen en de verloren uitwedstrijden tegen Arsenal en de Spurs, waarin hij excelleerde.

Hij heeft wellicht ook een wedstrijd nodig waarin Chelsea dankzij hem drie punten pakt, want zo'n wedstrijd was er tot nu toe nog niet. Alleen zo kan Kepa in deze lastige periode de steun krijgen van de volledige achterban.