Hoe Chelsea gaat spelen tijdens het seizoen 2019/20

The Blues gaan een seizoen tegemoet met veranderingen, maar het betekent nieuwe kansen voor een groot aantal nieuwe spelers.

Een nieuw jaar en er is weer een revolutie gaande op Stamford Bridge. Het clubicoon Frank Lampard heeft een unieke kans gekregen om de nieuwe manager van de club te worden.

-eigenaar Roman Abramovich kiest bijna op jaarlijkse basis voor een nieuwe manager met ervaring. Maar Lampard is een speciaal geval, omdat the Blues op zoek waren naar een trainer die uit de voeten kan met het door de FIFA opgelegde transferverbod.

Lampard heeft snel de overstap gemaakt van Derby County naar Chelsea, waar hij de gemiddelde leeftijd van zijn nieuwe ploeg naar beneden willen halen. Hierdoor wordt het verbod van iets negatiefs in een positief iets veranderd.

Christian Pulisic werd voor 64 miljoen euro overgenomen van en vervolgens voor de tweede seizoenshelft van vorig seizoen uitgeleend aan de Duitse ploeg. De Amerikaan zal dit seizoen een sleutelfiguur zijn bij Chelsea, waar Eden Hazard de enige grote vertrekkende speler was, voor honderd miljoen euro naar .

The Blues moeten leren geduldig te zijn met Lampard, waar ze gaan proberen de achterstand van vorig seizoen van twintig punten ten opzichte van en te dichten en proberen de lat aan te tikken die zo hoog is gelegd door de twee ploegen.

Velen zullen echter hopen op een onmiddelijke impact omdat West-Londen een plek is die gewend is geraakt aan succes.

Doelmannen

Nadat hij de duurste doelman in de voetbalgeschiedenis was geworden, maakte Kepa Arrizabalaga de verwachting onmiddellijk waar.

Kepa is nog maar 24 jaar oud en is uitstekend met de bal aan zijn voeten en heeft de fans snel geholpen het verlies van Thibaut Courtois te boven te komen. Hij is de onbetwiste nummer 1 en Willy Caballero is zijn plaatsvervanger.





Caballero moet worden gezien als een van de beste stand-ins in de competitie en hij toonde zijn klasse vorig seizoen in de wedstrijden waarin hij in actie kwam.

Chelsea's derde doelman Jamie Cumming tekende een nieuw vierjarig contract voor aanvang van het nieuwe seizoen. De negentienjarige is de vervanger van Rob Green, die deze zomer met pensioen ging.

Verdedigers

Kurt Zouma is terug bij de club en zal proberen zijn plek op Stamford Brigde te heroveren na twee seizoenen op huurbasis gespeeld te hebben bij Stoke City en .

Lampard hanteert graag een directe manier van passen en eist centrale verdedigers die kunnen passen. Het is dus waarschijnlijk dat David Luiz de Fransman gaat vergezellen in het hart van de defensie.

Alternatieven in het centrum zijn Antonio Rüdiger, die herstellende is van een knieblessure die hij vorig seizoen opliep, en Andreas Christensen.

César Azpilicueta lijkt verzekerd te zijn van een basisplaats als rechtsback, maar wie als stand-in gaat fungeren is nog niet duidelijk. Davide Zappacosta en Reece James kunnen beiden op die positie uit de voeten.

De strijd om wie de linksback van Chelsea wordt gaat onverminderd door. Emerson Palmieri en Marcos Alonso strijden om de laatste te vergeven plek in de achterhoede.

Middenvelders

Chelsea heeft in het voorseizoen zowel in een 4-2-3-1-formatie als een 4-4-2-formatie met een ruit op het middenveld gespeeld. Lampard moet zijn definitieve keuze nog maken. Dit betekent een grote verandering op Stamford Bridge, aangezien Maurizio Sarri tactisch onverbiddelijk was tijdens zijn jaar bij de club en alleen een 4-3-3-systeem gebruikte.

De twee posities van verdedigende middenvelder zullen worden ingevuld door een combinatie van N'Golo Kanté, Jorginho en Mateo Kovacic. Kanté heeft een groot deel van de voorbereiding gemist, maar het benadrukt hoe opmerkelijk zijn prestatie was in de finale van de toen hij speelde met een injectie voor een knieblessure. Kanté speelde zaterdag achttien minuten in de laatste voorbereidingswedstrijd tegen .

Kovacic werd definitief overgenomen van Real Madrid vanwege een maas in de transferverbodregels. Hij speelde afgelopen seizoen al op huurbasis op Stamford Bridge en er werd een optie tot koop opgenomen in huurcontract en dus kon hij ongeacht de uitspraak voor 45 miljoen euro worden vastgelegd.

Er zal een verhitte strijd zijn voor de nummer 10-positie van Chelsea tussen Ross Barkley en Mason Mount. Barkley was in de voorbereiding vier keer trefzeker en gaf drie assists, waar Mount drie keer scoorde.

Mount heeft echter meer minuten gespeeld dan Barkley. De keuze voor de nummer 10-rol is misschien wel de moeilijkste beslissing voor Lampard voorafgaand aan de aftrap op zondag.

Ruben Loftus-Cheek heeft onlangs zijn contract bij Chelsea verlengd en zal het bovengenoemde duo serieuze concurrentie bieden. Zijn terugkeer na een scheur in de achillespees is echter niet aanstaande.

Aanvallers

The Blues hebben veel opties op de flanken, waar Christian Pulisic en Pedro het seizoen lijken te beginnen als basisspelers. Willian keerde laat terug na zijn deelname aan de Copa América met Brazilië deze zomer en is nauwelijks in actie gekomen in de voorbereiding.

Callum Hudson-Odoi staat op het punt om zijn contract te verlengen, maar hij komt voorlopig nog niet in actie. Hij is herstellende van een gescheurde achillespees en kan op zijn vroegst halverwege september weer zijn opwachting maken.

De strijd om de spitspositie gaat tussen Olivier Giroud en de twee teruggekeerde huurspelers Tammy Abraham en Michy Batshuayi. Het nummer 9-shirt is gegeven aan Abraham en hij heeft veel minuten gemaakt in de voorbereiding.

Giroud, Batshuayi en Abraham hebben allemaal twee keer gescoord in de voorbereiding. Abraham heeft 301 minuten gespeeld, meer dan de andere twee, en begint waarschijnlijk tegen .

Manager

Vorig jaar was een seizoen vol onrust, maar Chelsea-legende Lampard zou rust kunnen brengen bij wat een verdeelde club is geweest onder de laatste paar managers.

Hij heeft legendes opgenomen in zijn coachingstaf, waaronder Petr Cech, Jody Morris en Eddie Newton. Er is moed nodig om Lampard aan te stellen, waar hij met zijn 41 jaar relatief jong is voor een manager van een top-zes club.

Er bestaan twijfels of de onervaren Lampard kan concurreren met Josep Guardiola en Jürgen Klopp in de top van de Premier League. Hij was slechts één seizoen werkzaam bij Derby County en het is een dapper experiment voor iedereen in West-Londen.

Maar er is optimisme dat Lampard kan presteren in zijn eerste seizoen van zijn driejarig contract, omdat hij graag met jonge teams wil spelen die met veel energie drukzetten.

De aanblik van het zien van Lampard die een prijs wint als manager zal zeker een romantisch beeld zijn voor de Chelsea-fans na zijn enorme succes als speler bij de club.