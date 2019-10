Hoe Brendan Rodgers van held tot schlemiel ging bij Liverpool

De Noord-Ierse coach had in 2014 de Premier League-titel voor het grijpen, maar een jaar later werd hij ontslagen.

Achteraf gezien moet Brendan Rodgers wel geweten hebben dat het einde nabij was.

Het was september 2015, ongeveer een uur nadat in de League Cup van Carlisle United had gewonnen op Anfield.

Het was geen overwinning op trots op te zijn. Tegen de opponent uit League Two hadden The Reds penalty's nodig om de volgende ronde te bereiken. In 120 minuten kwam de gastheer tot 47 doelpogingen, die slechts resulteerden in één treffer. Na drie kwartier, na negentig minuten én tijdens een ondraaglijke verlenging klonk een striemend fluitconcert van de eigen fans. Dejan Lovren en Roberto Firmino raakten bovendien geblesseerd.

Ja, het was een slechte avond, al was dat niet te merken aan het humeur van Rodgers na afloop.

"Goedenavond, heren", lachte hij naar een aantal lokale verslaggevers terwijl hij het stadion verliet. "Leuke wedstrijden daar, hè? Wel leuk en spannend!"

Zijn vrolijke gedrag was gezien de situatie nogal verrassend. Rodgers was een man die flink onder druk stond. Zijn elftal had niet één van de voorgaande vijf wedstrijden gewonnen en stond dertiende in de Premier League. Er werd druk gespeculeerd dat dit zijn laatste dagen op Anfield zouden zijn.

En dat bleek uiteindelijk te kloppen.

Na de wedstrijd tegen Carlisle zou Rodgers nog maar tien dagen manager van Liverpool zijn. Op 4 oktober 2015, na een 1-1 gelijkspel in de derby bij , werd hij gebeld door Mike Gordon, de president van Fenway Sports Group, met de boodschap om naar een vergadering met CEO Ian Ayre te komen.

Hij wist wat er ging gebeuren.

Liverpool bezette de tiende plek in de Engelse competitie toen Rodgers werd ontslagen en weinigen twijfelden aan de wijsheid van de beslissing van de club. De ploeg ging achteruit in plaats van voorwaarts, de band met de supporters was verslechterd. Rodgers kon in die laatste dagen zo af en toe nog wel lachen, maar Anfield was voor hem geen fijne plek meer.

Hoe kon het in hemelsnaam zo snel bergafwaarts met hem gaan aan de Merseyside?

Achttien maanden eerder stond hij nog op het punt om onsterfelijk te worden bij zijn club. Hij begroette de Liverpool-fans in Norwich in de wetenschap dat de ploeg zeven punten in de laatste drie duels nodig zou hebben om eindelijk weer landskampioen te worden. Hij zal het nooit toegeven, maar dat weekend in Norfolk dacht hij dat het ging lukken.

Liverpool had dankzij elf overwinningen op rij de koppositie veroverd en Rodgers was al in zijn tweede seizoen als manager van de club op weg om in de voetsporen te treden van Bill Shankly, Bob Paisley, Joe Fagan en Kenny Dalglish.

Maar dat gebeurde dus niet. Een week na de 2-3 zege in Norwich, waarmee The Reds vijf punten los kwamen te staan, kwam het van José Mourinho nar Anfield. Steven Gerrard gleed uit, Demba Ba scoorde en niets zou ooit meer hetzelfde zijn.

Liverpool verloor en verspeelde de wedstrijd daarna een riante voorsprong tegen (3-3). Het team van Rodgers pakte 48 punten van de laatste 57 die beschikbaar waren, maar werd met drie punten voorsprong kampioen.

Het lange wachten ging door. En het gaat nu nog steeds door.

Er is daarna veel gezegd en geschreven over die campagne in 2013/14. Velen zijn terughoudend om een manager credits te geven die een titelkandidaat maakte van een elftal met Simon Mignolet, Mamadou Sakho, Martin Skrtel, Jon Flanagan, Lucas Leiva en Joe Allen.

Natuurlijk, Rodgers had de beschikking over de briljante Luis Suarez, die 31 keer scoorde in 33 competitieduels. Hij kon ook rekenen op Daniel Sturridge, in de vorm van zijn leven. Hij kon samenwerken met de twee topscorers van de Premier League.

Maar de manager haalde ook het beste naar boven in tiener Raheem Sterling, hij liet een ouder wordende Steven Gerrard weer opbloeien als spelmaker, hij maakte van Philippe Coutinho een ster en veranderde Jordan Henderson in een toekomstige aanvoerder. Hij maakte van Flanagan een Premier League-linksback, een Engelse international.

Zijn formatie scoorde dat seizoen 101 keer in de competitie. Op Anfield werden er vijf gemaakt tegen , vier tegen Everton en drie in de kraker tegen Manchester City, die beslissend voor de titel had moeten zijn.

Liverpool won met 0-3 op Old Trafford en verpletterde zowel uit (0-5) als thuis (4-0). Door het hele land speelde men swingend voetbal. De supporters mochten weer dromen. "Brendan Rodgers' Liverpool, we zijn op weg naar glorie", zongen ze.

"Het was een ongelooflijk jaar", keek Rodgers deze week terug. "Waar ik ook ga, als ik Liverpool-fans tegenkom, willen ze altijd over dat seizoen praten."

De nu 46-jarige Noord-Ier was in de zomer van 2012 aan de Merseyside beland. Hij was over het algemeen geen populaire keuze om Dalglish op te volgen. Liverpool had het jaar ervoor de League Cup gewonnen en de finale van de gehaald, maar Dalglish werd, volgens velen onterecht, toch ontslagen.

Het plan was om een jongere, meer dynamische trainer aan te trekken. Iemand die de club identiteit zou geven terwijl hij met een beperkt budget werkte. Roberto Martínez, die een jaar later bij Everton aan de slag zou gaan, was de andere beoogde kandidaat.

Het eerste jaar met Rodgers was een worsteling. Liverpool eindigde op plek zeven, liefst 28 punten achter kampioen . In de was de tweede ronde het eindstation en ook in de nationale bekertoernooien had men geen succes.

Rodgers werd ondertussen in sommige kringen bespot vanwege zijn neiging om eigen spelers op te hemelen. Hij noemde Joe Allen, die voor vijftien miljoen pond was overgekomen van Swansea City, 'de Xavi van Wales' en hij sprak over Fabio Borini alsof hij een mix was tussen Lionel Messi en Ian Rush.

De manager werd ook niet echt geholpen door de toestemming van de club om Fox Soccer een zesdelige documentaire te laten maken, waarin de eigenaardigheden van Rodgers voor de hele voetbalwereld zichtbaar werden. Being: Liverpool schilderde een beeld van Rodgers dat naderhand moeilijk te veranderen was.

"Het was iets dat ik nooit echt wilde doen en misschien, achteraf gezien, had zoiets nooit overgebracht moeten worden op een manager. Zeker niet op een jonge manager", zou Rodgers later toegeven.

Op het veld had de komst van Sturridge en Coutinho in januari 2013 echter een verschil gemaakt. Met name Sturridge presteerde uitstekend, met elf treffers in zestien optredens. Rodgers bewees dat hij een slimme coach was, wiens trainingsmethode en ideeën spelers beter maakten.

Bij het begin van het seizoen 2013/14 zat Liverpool, ondanks een zomers conflixt met Suarez, duidelijk in de lift.

Dat leverde uiteindelijk dus bijna de titel op, maar helaas duren goede periodes zelden lang. Na het mislukte seizoensslot raakten Rodgers en Liverpool dan ook in een vrije val.

Suarez vertrok in de zomer van 2014 naar en Liverpool's pogingen om een vervanger te halen, mislukten. Alexis Sánchez koos voor Arsenal, een deal met Loïc Rémy ging om medische redenen niet door en Swansea vroeg een te hoge transfersom voor Wilfried Bony. Rodgers ondertekende een nieuw vierjarig contract en werd verkozen tot LMA (League Managers Association, red.) Manager of the Year, maar met zijn reputatie ging het alleen maar minder.

Uiteindelijk, zo claimde hij, had de oefenmeester nog twee opties voor een vervanger voor Suarez: Mario Balotelli en de toen 33-jarige Samuel Eto'o. Tijdens de zomertournee van Liverpool door de Verenigde Staten had Rodgers nog gezegd dat er geen interesse was in Balotelli, maar een paar weken later werd de Italiaan toch gepresenteerd. "Het was een gok", gaf de manager later toe, al sprak hij destijds van een 'great deal'.

En wat voor gok. Balotelli leek op Anfield nooit echt op zijn plek en maakte in de Premier League maar één doelpunt voor The Reds. Zijn gedrag op en rondom het trainingscentrum zorgde ondertussen alleen maar voor afleiding. Hij werd één van de slechtste aankopen uit de clubgeschiedenis.

Rodgers' plannen werden verder in de war gegooid toen kort na het sluiten van de transfermarkt Sturridge geblesseerd raakte tijdens de interlandperiode. De belangrijkste spits zou tot januari gemist worden en het hart van de ploeg die zó dicht bij de titel was geweest, werd eruit gerukt.

Liverpool had in de zomer veel geld gespendeerd aan Adam Lallana, Lazar Markovic, Lovren, Emre Can en Alberto Moreno. Maar zonder een betrouwbare spits kon het nooit lang duren voordat de terugval begon.

Fans die weer durfden te dromen raakten snel geïrriteerd. De ene nederlaag na de andere volgde en Rodgers verloor het vertrouwen van een groot deel van de supporters - en een aantal spelers - toen Liverpool in november 2014 naar Spanje ging voor een groepswedstrijd in de tegen .

Die avond, met de komende competitiewedstrijd tegen Chelsea in het achterhoofd, hield de coach Gerrard, Henderson, Sterling, Coutinho en Balotelli buiten de basis. Het nieuws verspreidde zich op de dag van de wedstrijd en fans in de Spaanse hoofdstad stonden perplex.

Logisch ook. Ze hadden vijf jaar gewacht op een terugkeer in de Champions League en ze wilden dat hun team op z'n minst een poging deed om de grote jongens te verrassen. Liverpool verloor in Bernabéu met 1-0 en het weekend erop, ondanks de terugkeer van alle sterspelers, was ook Chelsea te sterk. Rodgers' plan was volledig mislukt.

Een opleving in de winter, toen er werd overgestapt op 3-4-3 met Sterling als spits, zorgde even voor nieuwe hoop. The Reds bleven dertien competitieduels op rij ongeslagen, maar Rodgers wist dat die reeks niet eeuwig kon duren.

"We raakten onze identiteit kwijt", gaf hij deze week toe. "Het team speelde niet op de manier waarin ik geloof, omdat we niet hoog druk konden zetten."

Het einde van het seizoen 2014/15 was bijzonder pijnlijk. Rodgers passeerde Gerrard voor een cruciale thuiswedstrijd tegen Manchester United. Hij keek toe hoe zijn gefrustreerde aanvoerder bij het begin van de tweede helft inviel en al na 38 seconden werd weggestuurd wegens natrappen. Een week later volgde een 4-1 nederlaag bij Arsenal, waardoor de top vier definitief buiten bereik leek.

Maar het zou nog erger worden. Door Aston Villa uitgeschakeld worden in de halve finales van de FA Cup was al teleurstellend, maar de 6-1 vernedering bij Stoke City, op de slotdag van het seizoen, was wel het dieptepunt.

Het was Gerrard's laatste wedstrijd voor de club en zijn afscheid resulteerde in de grootste nederlaag van Liverpool in 52 jaar. Halverwege het duel, bij een 5-0 achterstand, werden de spelers uitgescholden door hun eigen fans toen ze afdropen naar de kleedkamer. Rodgers speelde die middag met Can als rechtsback en Coutinho en Lallana voorin. Sterling, die zijn vertrekwens al duidelijk had gemaakt, bleef bankzitter.

Na afloop werd Jordon Ibe door Liverpool ingezet om de mediaverplichtingen voor de website en het tv-kanaal te doen. Ibe, toen pas negentien jaar, was invaller aan het begin van de tweede helft. Het werd door de fans gezien als plichtsverzuim van de ervaren spelers en de technische staf.

Rodgers was van plan om na de wedstrijd in Stoke-on-Trent per helikopter naar Wembley te vliegen, waar zijn zoon Anton met Swindon Town de play-off finale van League One speelde. De manager was verstandig om daarvan af te zien. Op de persconferentie na afloop zag hij eruit als een gebroken man en begon hij door zijn excuses uit te spreken richting de fans.

Eigenlijk had Rodgers toen al ontslagen moeten worden, maar na een bijeenkomst met Mike Gordon in Liverpool kreeg hij uitstel van executie.

Anderen hadden minder geluk. Colin Pascoe, zijn langdurige assistent-manager, en Mike Marsh, coach van het eerste elftal, moesten hun spullen pakken. Geen van beide heeft er sindsdien over gesproken, maar je kan wel zeggen dat hun band met Rodgers voorbij is. Pascoe kreeg het nieuws overigens te horen toen hij op vakantie was.

De zomer van 2015 was bizar. Gerrard koos voor een avontuur bij , omdat hij niet was overtuigd van de wens van Liverpool om hem te houden. Sterling kreeg zijn gewenste transfer naar Manchester City. Gary McAllister, Pepijn Lijnders en Sean O'Driscoll werden toegevoegd aan de technische staf van Rodgers.

De relatie tussen de coach en de media was ondertussen veranderd. Op tournee door Australië en Azië weigerde Rodgers met journalisten te praten, omdat hij in zijn ogen oneerlijke kritiek had gekregen van hen die de club dag in dag uit volgen. Zijn band met het scoutingsteam was zelfs nog slechter.

Hij clashte met Michael Edwards - nu sportief directeur, maar destijds het hoofd van de scoutingsafdeling - als het ging om potentiële nieuwe spelers en hij leek niet bereid of niet in staat te zijn om te werken met aankopen die hij niet zelf had voorgesteld.

Eerlijk gezegd suggereert de geschiedenis dat Edwards een beter oog had voor talent dan Rodgers. De Noord-Ier ging voor Ryan Bertrand en Ashley Williams, Gylfi Sigurdsson en Clint Dempsey, Tom Ince en Bony. Geen van allen kwamen naar Anfield. De club wist ondertussen Henrikh Mkhitaryan, Willian en Diego Costa niet te overtuigen om te komen.

De zomer van 2015 was een grote farce. Edwards en zijn team wisten Firmino weg te halen uit en de Braziliaan werd gezien als een ideale nummer 9. Rodgers ging akkoord, maar alleen in de veronderstelling dat hij voor meer dan dertig miljoen pond Christian Benteke mocht overnemen van Aston Villa.

Het resulteerde natuurlijk in een chaos. Liverpool oogde nog net zo onsamenhangend als het voorgaande jaar. Benteke leidde de voorhoede en Firmino speelde op links of rechts. O'Driscoll, die van geluk mocht spreken dat hij bij de club mocht werken, twijfelde op het trainingsveld openlijk aan het spelinzicht van de Braziliaan.

Het elftal wist zowaar een paar keer te winnen, maar al snel viel de boel uit elkaar. verliet Anfield met een 0-3 zege en op bezoek bij rivaal Manchester United werd het 3-1. Benteke worstelde, Firmino worstelde, het complete team worstelde. Tussen halverwege augustus en begin oktober won Liverpool één keer in negen duels.

We weten inmiddels dat er al vergevorderde plannen lagen om Rodgers te vervangen voor Jürgen Klopp toen na het gelijkspel bij Everton het telefoontje van Gordon kwam. Klopp arriveerde een paar dagen later en stelde dat 'niemand dit team leuk vindt, zelfs het team zelf niet'.

"Ik begreep het wel", aldus Rodgers. "Vanuit hun perspectief had ik misschien in de zomer al kunnen gaan, maar ze wilden me nog een kans geven."

"Het was een zware start van dat seizoen en ze vonden dat het tijd was voor verandering. Het heeft natuurlijk geweldig voor hen uitgepakt."

Dit weekend keert Rodgers voor het eerst terug op Anfield sinds hij daar vertrok. Hij komt op bezoek met , de nummer drie van de Premier League die graag de eerste ploeg wil worden die dit seizoen punten afsnoept van de koploper.

De 46-jarige trainer coach, een paar jaar ouder en wijzer dus, zegt dat hij geen slechte gevoelens heeft tegenover zijn oude club. "Ik zou nooit bitter zijn. Ik wilde dat Klopp zou slagen en dat de club zou slagen."

"Ik ben trots dat ik voor Liverpool mocht werken en ik zal altijd dankbaar zijn dat ze me de kans hebben gegeven. Ik kijk er echt naar uit om terug te gaan naar Anfield."

En hij kan zaterdagmiddag een warme ontvangst van het thuispubliek verwachten. Het eindigde bijzonder pijnlijk, maar de fans van Liverpool vergeten het niet.

Met een beetje meer geluk was Brendan Rodgers nu een Anfield-legende geweest.