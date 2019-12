Hoe Benzema van Ronaldo's assistent de vaste spits van Real Madrid werd

De Franse aanvaller is bezig aan de beste periode uit zijn carrière en woensdag wil hij dat laten zien in de kraker tegen Barcelona in Camp Nou.

Karim Benzema speelde jarenlang wat op de achtergrond, maar nu heeft hij bij een prominente rol.

De spits is het speerpunt en de primaire dreiging van de Madrilenen die woensdagavond El Clásico gaan spelen. Als het lukt om Benzema af te stoppen, is de kans groot dat heel Real Madrid in bedwang kan worden gehouden. Real is nogal afhankelijk van de centrumspits geworden.

Zó afhankelijk zelfs, dat nota bene doelman Thibaut Courtois het dichtst bij een doelpunt was gekomen voordat Benzema zondag in Mestalla tegen de eindstand op 1-1 bepaalde.

Real keek tegen een achterstand aan en dus ging Courtois in de slotseconden mee naar voren bij een hoekschop. De kopbal van de Belg werd gekeerd door Jaume Doménech, waarna de rebound werd afgerond door Benzema. Daardoor heeft Real in de aanloop naar de topper tegen Barça net zoveel punten als de Catalaanse koploper.

Het grootste deel van het afgelopen decennium speelde Benzema tweede viool en werkte hij in de schaduw van superster Cristiano Ronaldo. De afgelopen anderhalf jaar heeft de voormalige speler van zich echter geprofileerd als de koelbloedige spits die al die jaren onder het oppervlak op de loer lag.

Benzema is het roofdier van Madrid geworden en dat wordt weerspiegeld op de topscorerslijst. Samen met Lionel Messi is de Fransman momenteel topscorer van LaLiga met twaalf treffers.

Dat is het topniveau waarop de routinier zich nu manifesteert in de aanloop naar El Clásico, een dag voor zijn 32ste verjaardag.

Tot vorig jaar was dat nooit het geval, ondanks zijn uitstekende werk om ruimte en kansen te creëren voor Ronaldo.

Het was terecht dat de Portugese topscorer aller tijden van Los Blancos regeerde in Bernabéu, maar het nadeel was dat Benzema daardoor uit de schijnwerpers werd geplaatst.

Een deel van het werk van de aanvaller op de vleugels of in de zestien, waardoor Ronaldo kon uitblinken, bleef onopgemerkt, omdat de legendarische nummer 7 alle aandacht opeiste.

En met zoveel andere taken die hij moest doen kreeg Benzema zelden de kans om ook eens aan zijn eigen doelpuntenaantal te werken.

Onder coach Carlo Ancelotti gaf hij zijn rol als centrumspits op om het aanvalstrio 'BBC' - Gareth Bale, Benzema, Cristiano - mogelijk te maken. Een belangrijk onderdeel van het succes van de Madrilenen in de afgelopen jaren, waarin vier -titels en in 2016/17 ook de landstitel werden veroverd.

Nadat Ronaldo in 2018 naar vertrok bleef Benzema achter als de beste optie om onder de nieuwe coach Julen Lopetegui in de spits te spelen.

Het leek in eerste instantie alsof hij even was vergeten hoe hij die rol moest invullen en hoe hij als centrale aanvaller de tegenstander pijn kon doen.

Maar beetje bij beetje viel alles weer op zijn plaats en nu is Benzema de belangrijkste aanvalskracht van Real Madrid.

Een groot deel van vorig seizoen, een rampjaar voor de club, wist hij zijn hoofd boven water te houden.

Met 30 doelpunten in alle competities kwam hij in de buurt van zijn persoonlijke record van 32 treffers in 2011/12, toen José Mourinho de coach was.

In 2010 had de Portugees de spits nog 'een kat' genoemd en niet de jachthond die Benzema graag wilde zijn.

"Ik ben geen kat meer, ik ben nu een leeuw", zei de topschutter na zijn transformatie van de volgende jaren. Dat roofzuchtige instinct heeft hij inderdaad teruggevonden.

Dit seizoen staat de teller op zestien doelpunten in 21 wedstrijden en daarmee is de routinier goed op weg om zijn persoonlijk record te verbreken.

Real heeft het nooit een probleem gevonden om Benzema de bal te geven. Hij is immers ontspannen en zelfverzekerd in balbezit. Het verschil is dat hij nu vaker op posities komt waar hij meteen schade kan aanrichten.

Benzema is deze jaargang bijzonder effectief. Zonder hem zou de Koninklijke nergens zijn.

De Fransman scoorde toen er tegen een punt werd gepakt (1-1), door zijn dubbelslag werd verslagen (3-2) en hij produceerde het enige doelpunt tegen (1-0).

Tegen Valencia zorgde hij dus voor de late 1-1 en in de Champions League was de spits tweemaal trefzeker in de thuiswedstrijd tegen Paris Saint-Germain (2-2).

Bovenop zijn andere treffers in ruime zeges op , , Leganés, en waren dit de goals die Real kostbare punten opleverde.

"Hij is één van de meest onderschatte spelers ter wereld", zei -coach Thomas Tuchel terecht. Benzema werd pas één keer Speler van de Maand in LaLiga, in oktober 2014.

Ondanks zijn uitstekende prestaties in de Spaanse hoofdstad lijkt een terugkeer in de Franse nationale ploeg niet meer haalbaar. Dat zou op de lange termijn wel eens positief kunnen zijn voor Real, aangezien de speler tijdens interlandperiodes goed kan uitrusten.

Zijn uitsluiting bij Les Bleus heeft te maken met randzaken buiten het veld, want binnen de lijnen zijn er momenteel amper betere Franse spitsen te vinden.

Barcelona's verdediging hoopt de leeuw van de Madrilenen in toom te houden, zoals in september deed tijdens de stadsderby (0-0). Atlético is één van de slechts vijf teams in LaLiga die Benzema dit seizoen van scoren afhielden.

In sommige wedstrijden kon je Real Madrid deze jaargang omschrijven als Benzema plus tien anderen.

"Ik wil kampioen worden en als ik mijn teamgenoten kan helpen met mijn spel en met mijn woorden, dan zal ik dat doen", aldus de topscorer.

"Wedstrijden in Camp Nou zijn altijd de belangrijkste van het seizoen. Hopelijk kunnen we winnen."

Eerlijk gezegd hangt dat waarschijnlijk af van jou, Karim.