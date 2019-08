Hoe Barça bijna 1 miljard uitgaf zonder de CL te winnen

De Catalaanse grootmacht geeft jaarlijks bakken met geld uit, maar Europese hoofdprijzen blijken er niet mee te koop.

"Hoe veel geld heeft de afgelopen vijf jaar wel niet uitgegeven?"

Met die woorden herinnerde Cristiano Ronaldo de fans van er maandag nog maar eens aan hoe uitzonderlijk het was dat de ploeg in de zo dominant was tijdens zijn periode in Spanje.

Om precies te zijn komt het neer op 966 miljoen euro sinds Barcelona in 2015 voor het laatst winnaar was van het miljardenbal. Een bizarre hoeveelheid geld als je bekijkt op wat voor dramatische manier ze werden uitgeschakeld door bijvoorbeeld en .

Wie verantwoordelijk is voor dit verslindende beleid? Bovenaan de boom zit voorzitter Josep Maria Bartomeu, die eerst Andoni Zubizarreta (technisch secrataris) naast zich had, daarna Robert Fernandez (technisch secretaris), en Albert Soler (sportief directeur), Jordi Mestre (vice-voorzitter) en Pep Segura (algemeen sportdirecteur), en nu Eric Abidal (director of football) en Ramon Planes (assistent techisch-secretaris) maakt de technische staf vol, die de afgelopen jaren op zichzelf ook een duiventil is geworden.

Het werk van die individuen heeft er aan bijgedragen dat Barcelona de laatste jaren dominant is in de Spaanse competities, met drie landstitels sinds de befaamde treble van 2015. Toch is het pijnlijk om te constateren dat de meeste van de 21 aanwinsten in die tijd moeite hebben om een vaste basisplaats te veroveren in Camp Nou.

In de verdediging toonde Samuel Umtiti veel potentie, maar hij is zijn plekje verloren aan landgenoot Clement Lenglet. En hoewel Nelson Semedo wordt gezien als een goede speler, krijgt Sergi Roberto tegenwoordig de voorkeur in de wedstrijden die er echt toe doen in Barcelona.

Een linie naar voren heeft Arthur Melo afgelopen seizoen slechts enkele wedstrijden volgemaakt en hij zakt nu alweer verder in de pikorde nu Frenkie de Jong is overgenomen van .

Voorin wordt veel verwacht van Antoine Griezmann, maar dat betekent wel dat de rol van Philippe Coutinho en Ousmane Dembélé nog verder beperkt wordt. Een veeg teken voor de twee duurste aankopen in de clubgeschiedenis.

In die vijf jaar tijd haalde Barcelona 467 miljoen euro op met de verkoop van overbodige spelers, dus daarmee geeft de club jaarlijks zo'n 100 miljoen euro meer uit aan transfers dan er binnenkomt, hetgeen volkomen acceptabel is met zoveel sponsorinkomsten.

Het past bij de statuur van een club als Barcelona, maar daar horen wel internationale successen tegenover te staan. Vier jaar lang zonder Europese hoofdprijs is te lang voor een club met Lionel Messi - vermoedelijk de beste speler ooit - in de gelederen.

Het is simpelweg niet genoeg voor een club die geobsedeerd is door internationaal succes. Brengen de nieuwe aanwinsten van dit seizoen dan wel het zo gehoopte succes in de Champions League?

Misschien. Maar tot die tijd heeft Ronaldo het volste recht om schamper te doen.