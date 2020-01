Hoe Arteta van plan is om Arsenal weer 'verslaafd' te maken aan prijzen

De Spanjaard won de FA Cup als speler van Arsenal en nu wil hij hetzelfde bereiken als manager van de club.

Mikel Arteta heeft mooie herinneringen aan de .

Toen hij door Arsène Wenger op de laatste transferdag van augustus 2011 werd weggehaald bij , hadden The Gunners al zes jaar geen prijs meer veroverd.

Minder dan drie jaar later kwam er op spectaculaire wijze een einde aan die periode. Op Wembley maakte een achterstand van twee goals tegen Hull City goed (3-2) om voor de elfde keer in de clubhistorie, een gedeeld record, de FA Cup te winnen.

Aaron Ramsey was dankzij zijn winnende goal in de verlenging de gevierde man, maar Arteta droeg die emotionele middag de aanvoerdersband bij Londens meest succesvolle club, die eindelijk weer iets te vieren had.

Hij weet zelf als geen ander hoe belangrijk die zege was en hoe het hielp om een jaar later opnieuw te winnen, dit keer in een finale tegen Aston Villa (4-0), en ook in 2017 tegen , toen Ramsey nogmaals het winnende doelpunt produceerde (2-1).

"Toen ik hier arriveerde, probeerden we te vechten voor de Premier League. We hadden niet het niveau om dat elk jaar vol te houden, dus de bekertoernooien werden daardoor heel belangrijk", aldus de Spanjaard, die maandag zijn eerste FA Cup-wedstrijd coacht als Arsenal in eigen stadion Leeds United ontvangt.

"Deze club heeft natuurlijk een enorme historie in dit toernooi en er was al jaren geen prijs gewonnen. Het was een grote opluchting dat wij toen de FA Cup omhoog mochten tillen."

"Het zorgde echt voor een overtuiging en eenheid rondom het team. Dat hielp de spelers om te bereiken wat ze later bereikten, toen ze nog twee bekers pakten."

De triomf tegen Chelsea is tot op de dag van vandaag het laatste succesje voor Arsenal. Sindsdien verloren de Londenaren twee finales; de in 2018 en de in 2019.

Er is heel veel veranderd sinds The Gunners hun dertiende FA Cup wonnen. Alleen Rob Holding, Granit Xhaka, Héctor Bellerín en Mesut Özil zijn nog over van de wedstrijdselectie van die dag, minder dan drie jaar geleden.

De winnaarsmentaliteit en het optimisme dat was opgebouwd door de winst van drie FA Cups in vier seizoenen, heeft plaatsgemaakt voor een gefrustreerde en negatieve sfeer.

Arsenal zit nu in een positie die vergelijkbaar is met die van vóór de overwinning op Hull City in 2014. De club is wanhopig op zoek naar een 'lift'.

De ploeg is mijlenver verwijderd van een serieuze strijd om de Premier League-titel. Dat was vorig seizoen al duidelijk toen men liefst 28 punten achter kampioen eindigde en op dit moment is het gat met koploper zelfs al 31 punten.

Arteta heeft in ieder geval wat optimisme teruggebracht bij de club. Er is een oprechte overtuiging ontstaan dat hij de basis kan leggen die nodig is om weer met de elite te concurreren als hij zijn eigen spelersgroep heeft samengesteld.

Maar de nieuwe coach beseft ook dat succes na zo'n moeilijke periode de snelste manier is om iedereen binnen de club weer samen te brengen. En dat is waarom Arsenal de FA Cup dit seizoen heel serieus neemt.

"Winnen zorgt ervoor dat je dichter bij elkaar komt", aldus Arteta. "Als je samen mooie ervaringen hebt en je wint prijzen, dan blijven die ervaringen binnen de groep. Je houdt meer van de mensen met wie je werkt, je gelooft in hen en je deelt geweldige momenten. Dat blijft voor altijd."

"Die gewoonte om te winnen, winnen, winnen... Als je wint, wil je niet dat het stopt. Je raakt eraan verslaafd. We moeten proberen om dat bij deze club voor elkaar te krijgen."

De stemmingswisselingen bij Arsenal sinds Arteta vlak voor kerst werd benoemd, zijn voelbaar.

Spelers die in de laatste weken van Emery nauwelijks speelden, zijn opgebloeid en ook spelers die op weg leken naar de uitgang tellen ineens weer mee.

Xhaka is overgehaald om ten minste tot de zomer in het Emirates Stadium te blijven, Lucas Torreira haalt weer het niveau dat hij had toen hij net was overgenomen van en Mesut Özil heeft een eeuwigheid niet zo goed gespeeld als nu.

Maar niet alleen de spelersgroep heeft nieuwe energie gekregen, voor de fans geldt hetzelfde.

Vanaf het moment dat hij terugkeerde in Londen riep Arteta iedereen op om samen achter hun ploeg te gaan staan. En dat lukte tegen (2-0 winst), toen de fans voor een perfecte sfeer zorgden en zo lieten zien dat ze massaal achter hun voormalige aanvoerder staan.

De 37-jarige coach is geraakt door de manier waarop de fans hem hebben verwelkomd. Hij beseft dat hij zonder hun steun nooit de doelstellingen kan bereiken die hij voor zichzelf heeft gesteld.

"Onze achterban is zó krachtig", zei hij. "Onze historie, hoelang deze mensen de club al volgen, de geweldige spelers en teams die ze hebben gezien... Die connectie is heel waardevol. Zonder die connectie is het onmogelijk."

Lees beneden verder

"Ze willen graag dat deze club weer succesvol is. Daar zijn ze aan gewend, zoals de geschiedenis ook laat zien."

Dezelfde fans weten dat succes in de Premier League nog mijlenver weg is, maar in de FA Cup kan Arsenal dit seizoen zeker iets moois bereiken.

In 2014 zag Arteta van dichtbij wat één overwinning voor een club kan doen. Nu wil hij dat herhalen als coach.