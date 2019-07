Hoe Arsenal rivaal Tottenham dwars zat door Özil te halen en Real's deal voor Bale te financieren

In een exclusief interview met Goal vertelt Dick Law, voormalig transferonderhandelaar van Arsenal, alles over Özil's komst naar Londen in 2013.

Maandag 2 september 2013 was een deadline day die supporters van niet snel zullen vergeten.



Na frustrerende jaren op de transfermarkt, na de verhuizing van Highbury naar het Emirates Stadium, ontwaakte Arsenal uit de financiële sluimertijd en werd Mesut Özil voor 50 miljoen euro (een toenmalig clubrecord, red.) overgenomen van .



Een transfer waar heel veel over werd gepraat en het was die avond hét onderwerp van gesprek op Sky Sports. Daar kregen fans pas heel laat, amper een uur voor het sluiten van de markt, de bevestiging dat de deal in kannen en kruiken was.



Supporters vierden feest in de straten rondom het stadion toen duidelijk werd dat de Duitse international echt een Arsenal-speler was geworden.



Het was een moment dat een nieuw tijdperk bij The Gunners inluidde. Het moment waarop eindelijk de voordelen van de overstap naar het Emirates Stadium tot uiting kwamen.



"Dit is een bijzondere dag voor ons allemaal", zei de toenmalige CEO Ivan Gazidis over de transfer. "We hebben een speler van wereldklasse binnengehaald die één van de beste jonge talenten van Europa is."



Het is inmiddels bijna zes jaar geleden dat Özil in Noord-Londen arriveerde en sindsdien is er veel gebeurd en zijn er drie FA Cups aan de prijzenkast van Arsenal toegevoegd.



De opwinding die de transfer teweegbracht ligt bij veel fans nog vers in het geheugen. Nu, voor de eerste keer, vertelt één van de sleutelfiguren die bij de deal betrokken was hoe het Arsenal destijds lukte om één van de fijnste creatievelingen van de voetbalwereld te strikken.



In een exclusief interview met Goal - zijn eerste ooit met Engelse media - kijkt Arsène Wenger's voormalige transferonderhandelaar Dick Law terug op een roerige week die bestond uit haastige vluchten, geheime onderhandelingen en zelfs een sluw plan om dwars te zitten.

"Het was een ongelooflijke deal om deel van uit te maken", aldus Law, die vanaf 2009 met Gazidis en Wenger ging werken aan transfers en spelerscontracten.



"Het was het moment waarop alles waar we de voorbije jaren als een eenheid aan hadden gewerkt, samenkwam."



"Maar het verhaal van Mesut Özil kun je eigenlijk beter het verhaal van Gareth Bale noemen."



In de zomer van 2013 was er één transfersoap die dagelijks de krantenkoppen domineerde en dat was de naderende overstap van Bale van Tottenham Hotspur naar Real Madrid.



De Welshman had zojuist het beste jaar van zijn carrière in de Premier League gespeeld en Real was wanhopig om hem naar Bernabéu te halen.



Maar het zou heel veel gaan kosten om hem over te nemen, vooral omdat voorzitter Daniel Levy namens de Spurs de onderhandelingen leidde. Dat gaf Arsenal de kans om zich er ook mee te bemoeien.



"Real Madrid moest met al zijn financiële macht echt ver gaan om Bale te kopen", legt Law uit. "Ze betaalden een geweldige transfersom en ze gaven hem een buitengewoon contract, wat betekende dat de club iemand moest verkopen. En dat is waar Özil in dit verhaal komt."



"We hadden signalen opgevangen vanuit Madrid dat zij een paar spelers te koop hadden, dus ik vloog naar Madrid om José Ángel Sánchez te ontmoeten, de algemene manager van Real. Hij zei dat de club zou overwegen om Karim Benzema of Ángel Di María te verkopen en hij gaf me zijn telefoonnummer."



"Dus ik belde Ivan en Arsène. We waren eerst nogal voorzichtig en sceptisch, maar we wisten in elk geval wel dat ze iemand moesten verkopen."



Gazidis was op dat moment in Turkije, omdat Arsenal tegen speelde in de play-offs van de . Hij verliet meteen het teamhotel om naar Spanje te vliegen en zich bij Law te voegen om de gesprekken met Sánchez voort te zetten.



De volgende morgen werd de naam van Özil voor het eerst genoemd.

"We zaten om de tafel met José Ángel, die zei dat coach Carlo Ancelotti zowel Benzema als Di María niet wilde verkopen, maar Özil wel", gaat Law verder.



"Lang verhaal kort; Arsène had interesse, omdat we zo'n type speler op het middenveld wel konden gebruiken. Maar we wisten niet wat het standpunt van de speler was."



"We vroegen of we hem mochten spreken, maar Madrid zei dat zij dat eerst wilden doen. Ik denk niet dat dat een fijn telefoongesprek voor Özil was. Daarna mochten wij hem spreken en zijn vader en zakelijk adviseur vlogen naar Londen, waar we hen ontmoetten."



In de volgende dagen verliepen de onderhandelingen voorspoedig en zo'n 48 uur voor het sluiten van de transfermarkt stond de transfer op het punt te worden afgerond. Maar er stond nog een grote hindernis in de weg. Zijn naam was Daniel Levy.



De Spurs-voorzitter had nog steeds niet zijn goedkeuring gegeven voor de overstap van Bale naar Madrid en de tijd begon te dringen.



Bale was al in Spanje en Real begon wat zenuwachtig te worden. Arsenal wilde ondertussen niet dat Tottenham lucht kreeg van de naderende transfer van Özil naar The Gunners.



Wat de hele zaak nog pikanter maakte, was dat Arsenal en de Spurs op zondag, slechts 36 uur voor de transferdeadline, een Noord-Londense derby tegen elkaar speelden in het Emirates Stadium.



"We waren tot een akkoord gekomen met Real", vertelt Dick Law. "Ivan was nog in Madrid en ik zat inmiddels met Özil in München, op de ochtend van de wedstrijd tegen Tottenham. Toen werd ik gebeld door Ivan."



"Hij zei dat hij niet op tijd in Londen terug kon zijn voor de wedstrijd, omdat hij de laatste transferzaken aan het afronden was. Hij vond dat één van ons in de directors box aanwezig moest zijn bij de wedstrijd, want anders zou Levy nerveus worden."



"Sánchez had Ivan verteld dat hij was gebeld door Levy. De laatste voorwaarde voor de Bale-deal was dat Real geen spelers zou mogen verkopen aan Arsenal."



"Ivan's reactie was dat Levy blufte, omdat hij de opbrengst van de transfer van Bale al zou hebben uitgegeven. Maar toch wilde Ivan geen risico nemen en hij vroeg of ik van München naar Londen kon vliegen om in de directors box de wedstrijd te kunnen zien, omdat Tottenham in de gaten kreeg dat er iets aan de hand was."



"Dus pakte ik om 11 uur het vliegtuig, ik verkleedde me onderweg en toen ik de directors box binnenliep en Franco Baldini (technisch directeur, red.) en Levy zag, vroegen zij wat ik aan het doen was. Ik zei dat ik de derby echt niet wilde missen."

Door een treffer van Olivier Giroud boekte Arsenal die zondagmiddag een 1-0 zege op de rivaal. Later die dag kwam de bevestiging dat Bale eindelijk zijn transfer naar Real Madrid had afgerond.



Law was ondertussen weer onderweg naar Duitsland om de laatste fase van de Özil-deal te doen. Dat moest voor maandagavond 23:00 uur gebeuren, terwijl hij nauw contact had met het contractteam in Noord Londen, dat bestond uit Svenja Geissmar (algemeen adviseur), David Miles (clubsecretaris) en Stuart Wisely (hoofd financiën).



Arsenal deed z'n best om de transfer nog even geheim te houden, maar er ontstond een probleem toen Law bij de medische keuring van Özil een bekend gezicht tegenkwam.



"Mesut werd gekeurd in de kliniek van Hans Müller-Wohlfart in München en we probeerden het natuurlijk stil te houden", kan Law zich herinneren.



"Maar terwijl we naar binnen liepen, zagen we ineens dat Lukas Podolski daar werd behandeld aan zijn hamstringblessure. Ik heb meteen Arsène gebeld en gezegd dat het transfernieuws zou uitkomen, want Lukas kan in zo'n situatie echt niet zijn mond houden."



"De voorzitter kreeg vervolgens te horen dat zou proberen om Özil voor onze neus weg te kapen. Dus Ivan belde me en zei dat ik Özil's vader en zakelijk adviseur niet uit het oog mocht verliezen."



"Ik heb van tien uur 's ochtends tot tien uur 's avonds in het Four Seasons Hotel in München gezeten en continu telefoongesprekken met het contractteam gehad over allerlei clausules", aldus Law. "Uiteindelijk zijn de contracten opgesteld en is alles naar Özil gestuurd voor zijn handtekening."



"Dit gebeurde allemaal terwijl Özil bij het Duitse nationale team was, dus onze toegang tot hem was beperkt. Maar het is ons dus toch gelukt."



"Het was geweldig. Wat betreft de transfersom en het salaris was het de grootste transferdeal in de geschiedenis van Arsenal."