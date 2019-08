Hoe Alisson vorig seizoen 13 extra punten won voor Liverpool

The Reds moeten het de komende weken zonder hun Braziliaanse doelman stellen en zijn statistieken doen vemoeden dat hij ernstig gemist gaat worden.

Het nadeel van Alisson Becker's perfecte debuutseizoen bij is de grote leegte die hij achterlaat in geval van afwezigheid. Op topkeepers kun je altijd vertrouwen zonder dat ze rust nodig hebben en de blessure van Liverpool's nummer één komt op een ongelegen moment voor trainer Jürgen Klopp.

De oefenmeester kon nog niet zeggen hoelang zijn doelman exact uit de roulatie is, maar het is duidelijk dat het eerder om veel weken dan om weinig dagen gaat. De deze zomer aangetrokken reservedoelman Adrián is welwillend om zich te bewijzen voor zijn nieuwe club, maar hij is ontegenzeglijk een stuk minder sterk dan Alisson. Toch moet hij er nu staan.

Liverpool's fenomenale seizoen met eindwinst in de en nipt verloren titelrace in Engeland worden vooral toegeschreven aan het aanvallende trio en de sterke defensie, die slechts 22 keer werd gepasseerd. Virgil van Dijk en Co deden het inderdaad fantastisch, maar achter hen stond een minstens zo belangrijke man: Alisson Becker.

Het is weliswaar niet zo dat hij elke twee minuten fenomenale reddingen moest maken, integendeel. Liverpool gaf niet veel schietkansen weg, maar Alisson heeft wel een beter reddingspercentage dan alle doelmannen bij andere clubs. Nu er een andere sluitpost met mindere kwaliteiten staat, is het alleen maar logisch om meer tegengoals te verwachten.

Een blessure van Alisson is niet voor niets de ergste nachtmerrie van zijn trainer, want hij is vermoedelijk de enige absoluut onvervangbare schakel in het elftal. In de heenwedstrijd tegen ging het vorig seizoen ook prima zonder Van Dijk en toch werd de nul gehouden. Mohamed Salah moest de tweede wedstrijd tegen aan zich voorbij laten gaan en toch slaagde het team erin viermaal te scoren.

Alisson is waarschijnlijk de enige die kwaliteiten in het elftal brengt die geen ander kan leveren in zijn positie. En precies dat is wat Liverpool's titelmissie de komende weken ernstig kan verstoren, als je kijkt welke cruciale wedstrijden er binnen afzienbare tijd op het programma staan.

Vorig seizoen begon Liverpool met zes overwinningen en slechts twee tegengoals aan het seizoen. Zo nu en dan voorkwam Alisson een vrijwel zekere treffer die de ploeg anders punten had gekost. En wat te denken van die late redding op een inzet van Arek Milik in de groepsfase van de Champions League. Die bijna onmogelijke save was nodig om de ploeg überhaupt in de race te houden voor het toernooi wat uiteindelijk zo geweldig afliep voor The Reds.

Zonder de Braziliaan zijn die garanties er niet. In de 38 competitiewedstrijden van vorig seizoen redde Alisson 76 van de in totaal 307 afgevuurde schoten. Vijftig van die reddingen kwamen tot stand na een schot van binnen de zestien meter. De verdediging verdient natuurlijk credits voor het minimaliseren van het aantal schoten, maar de 98 pogingen die tussen de palen belandden waren veelal voor keeper Alisson.

Zijn reddingspercentage bedraagt 77 procent, hetgeen het hoogste aantal is in de Premier League. David de Gea - door velen beschouwd als de beste keeper op de Engelse velden - kwam bijvoorbeeld niet verder dan 69 procent, terwijl 's Ederson meer tegengoals kreeg uit minder schoten op zijn doel.

Databureau Understat dook dieper in de materie en constateert dat Liverpool zeven goals minder tegen kreeg dan verwacht op basis van de kansen voor de tegenstander. Daarmee hielp Alisson zijn ploeg aan 13,5 extra punten in de Premier League, waardoor de ploeg veel dichter bij Manchester City eindigde dan met een mindere doelman zou zijn gebeurd.

Daarnaast verzond geen enkele vaste doelman meer succesvolle passes dan Alisson in het afgelopen seizoen in de Premier League (864). Liverpool gebruikt - net als Manchester City, en - haar doelman als een extra speler voor de defensie. Dit doen ze omdat het past in de voetbalfilosofie waarbij doelmannen als Ederson en Kepa Arrizabalaga een grote rol spelen in het verplaatsen van het spel.

De vorige keer dat Adrián een vaste basisspeler in de Premier League was, had hij bij een percentage van slechts 42,5 procent aangekomen passes en zijn reddingspercentage lag onder de zeventig procent. Die cijfers zijn zeker niet slecht, maar het komt niet in de buurt van het niveau wat hij moet aantikken om Liverpool's hoge standaard onder Alisson te halen.

Fans van Liverpool moeten maar hopen dat de 32-jarige Adrián de komende weken ver boven zichzelf uitstijgt tot hun geliefde Braziliaanse doelman weer fit genoeg is om het heft in handen te nemen. Hopen. Iets anders zit er niet op zolang hun talisman ontbreekt.