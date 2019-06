Hleb keek ogen uit bij Barcelona: "Die twee kwamen dronken naar de training"

Aleksandr Hleb stond tussen juli 2008 en februari 2012 onder contract bij Barcelona, maar kwam uiteindelijk niet uit de verf in Catalonië.

De Wit-Russische spelmaker werd diverse malen uitgeleend en kwam uiteindelijk tot slechts 35 optredens in de hoofdmacht van . Hleb heeft zijn ogen uitgekeken bij Barcelona, ondanks dat hij sportief weinig geluk kende.

De inmiddels 37-jarige Wit-Rus, die sinds kort zonder club zit, werd in de zomer van 2008 door Barcelona overgenomen van . Hleb kostte Barcelona een slordige zeventien miljoen euro en erkent dat hij aanvankelijk niet stond te wachten op een transfer naar het Camp Nou. "Ik wilde eigenlijk niet naar Barcelona toe. Ik wilde graag bij Arsenal blijven of naar , maar ik werd overgehaald door Josep Guardiola, die volgens mijn zaakwaarnemer maar bleef bellen", vertelt Hleb woensdag in het Wit-Russische radioprogramma Skameika Osnovij .



Eenmaal gearriveerd bij Barcelona werd Hleb geconfronteerd met de strapatsen van onder anderen Ronaldinho en Deco. "Die twee kwamen dronken naar de training", memoreert de ex-speler van verder onder meer . Beide spelers werden uiteindelijk in de zomer van 2008 van de hand gedaan door Barcelona. "Weet je waarom ze werden verkocht door Barcelona? Ze waren bang dat zij een slechte invloed zouden hebben op Lionel Messi."



Hleb gaf zelf overigens al diverse malen aan spijt te hebben van zijn vertrek bij Arsenal. "Ik heb de beste jaren uit mijn loopbaan vergooid. Ik kon er niet tegen als ik niet speelde", zo vertelde hij in januari 2012 bijvoorbeeld in gesprek met de Stuttgarter Zeitung .