Hirving Lozano onder vuur: "Hij moet zijn oogkleppen afdoen"

PSV morst de laatste weken de nodige punten en er is kritiek ook Hirving Lozano. De Mexicaan werd al twee keer gewisseld.

Analist Aad de Mos begrijpt wel waarom coach Mark van Bommel dat doet. "Als het aan de bal niet lukt, wordt er zonder bal minder hard gewerkt. Dan moet je Lozano wisselen", vertelt De Mos aan de NOS .



Zaterdag pakte PSV op bezoek bij sc Heerenveen in extremis een puntje. Het is al het derde gelijkspel van dit kalenderjaar en concurrent Ajax is tot op vier punten genaderd. In Friesland werd Lozano al in de pauze vervangen. "Hij moet weten dat hij niet drie man kan passeren. Hij moet zijn oogkleppen afdoen en combineren met andere spelers. Met zijn snelheid en sprints is hij natuurlijk wel een interessante speler. PSV hoeft zich geen zorgen maken, hij gaat zeker zijn transferwaarde behouden."



Ook Lozano is zich bewust van een mindere periode bij de regerend landskampioen. De Mexicaan weigert echter te spreken van een vormdip. "De trainer vertelde me na afloop dat ik niet mijn beste wedstrijd speelde. Daarom besloot hij me te wisselen. Tegenstanders zien steeds meer kansen om het ons moeilijk te maken. Dat lukt ze met hun manier van spelen en verschillende strategieën. Vooral de uitwedstrijden worden daarom steeds lastiger voor ons", zei de speler voor de camera's van de NOS .



Zondag komt Feyenoord op bezoek in het Philips Stadion. De Rotterdammers zijn nog altijd de enige ploeg die dit seizoen drie punten wist te pakken tegen PSV. In de strijd om de Johan Cruijff Schaal wonnen de Zuid-Hollanders na strafschoppen ook in Eindhoven. Ondanks een iets mindere periode heeft Lozano zin in de topper. "Ik geniet nog steeds bij PSV. De ene keer lukt het wel, de andere keer niet. Dat overkomt elke speler", blikt hij vooruit op de Eredivisie-kraker van zondagmiddag.