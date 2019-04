Hirving Lozano komt dit seizoen niet meer in actie namens PSV

PSV kan in de strijd om de landstitel geen beroep meer doen op Hirving Lozano.

De aanvaller liep afgelopen donderdag tijdens de wedstrijd tegen een knieblessure op en de Eindhovenaren maken maandagochtend via de officiële kanalen bekend dat het seizoen van de Mexicaan erop zit. Lozano moet zodoende de laatste twee competitiewedstrijden tegen en aan zich voorbij laten gaan.

De ernst van de kwetsuur lijkt echter mee te vallen, zo geeft Lozano zelf aan: “Ik ben opgelucht dat er geen schade aan mijn kruisband is, maar baal er natuurlijk ontzettend van dat ik in de beslissende fase van de competitie niet meer op het veld zal staan. Mijn revalidatie is begonnen. Ik ga er alles aan doen om zo snel als mogelijk weer topfit te zijn.”

Lees beneden verder

Lozano, die in de zomer van 2017 neerstreek in Nederland en beschikt over een doorlopend contract tot medio 2023, stond dit seizoen wekelijks op het wedstrijdformulier van Mark van Bommel. De Mexicaanse buitenspeler kwam in 30 competitiewedstrijden voor tot 17 doelpunten en gaf daarnaast 11 assists. Mede hierdoor is de landstitel nog steeds een reële optie voor de Eindhovenaren.



De kampioensschaal kan immers nog altijd aan de Eindhovenaren worden uitgereikt, al heeft koploper een beter doelsaldo en daarmee de beste papieren. Beide ploegen staan gelijk in punten (80). PSV sluit deze voetbaljaargang af tegen AZ (12 mei) en Heracles (15 mei). De rivaal uit Amsterdam treft nog en .