"Hirving Lozano behoort tot de beste tien aanvallers ter wereld"

Hirving Lozano wordt bij Napoli een sensatie, zo denkt Jesús Martínez Patino, voorzitter van zijn oude club Pachuca.

De preses spreekt tegenover Tuttomercatoweb vol lof over de vleugelspits van , die volgens diverse Nederlandse media voor ongeveer veertig miljoen euro naar Napels gaat verkassen.

De transfergeruchten rond Lozano worden ook bij zijn voormalige club Pachuca nauwlettend in de gaten gehouden: de Mexicaanse club deelt voor twintig procent mee in de transfersom.

"Lozano is absoluut klaar voor de sprong naar ", aldus Patino. "Met hem erbij maakt de club een grote kans op de Scudetto (het kampioenschap, red.). Hij gaat het heel goed doen in de ."

Volgens de president van Pachuca behoort Lozano tot de absolute wereldtop. "Hij hoort bij de beste tien aanvallers ter wereld. Hij is een geweldige aanvaller die Napoli in alle opzichten zal versterken."

Patino kijkt niet op van de interesse van de Italianen in Lozano. "Hij is altijd begeerd geweest door andere clubs, ook toen hij hier speelde. Ik herinner me dat clubs uit Engeland, Spanje en Frankrijk zich meldden."

Uiteindelijk vertrok Lozano in de zomer van 2017 naar PSV. "Zijn cijfers tonen aan dat het een ongelofelijk goede keuze was van hem. Hij heeft veel doelpunten en assists in de op zijn naam staan", zegt Patino, die ziet dat de aanvaller erg populair is in Mexico.

"Hij zal altijd een icoon zijn voor Pachuca en het Mexicaanse voetbal, deels dankzij zijn geweldige WK van vorig jaar. Je zult zien dat hij ook bij Napoli veel shirtjes gaat verkopen."