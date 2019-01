'Hij zei zich een makkelijk slachtoffer van Ten Hag te vinden'

De bepalende spelers van Ajax hebben in een anderhalf uur durend onderhoud beloofd hun persoonlijke belangen aan de kant te zetten.

De spelersgroep wil 'collectief op jacht gaan naar prijzen', zo schrijft De Telegraaf dinsdag. Erik ten Hag kondigde de dag na de historische afstraffing bij Feyenoord (6-2) al aan de regels te zullen aanscherpen. Door de nederlaag bedraagt de achterstand op koploper en regerend landskampioen PSV nu vijf punten.



Ten Hag erkende maandag bij Ajax TV dat de sfeer slecht is in Amsterdam. "Dat moet ook. Iedereen is diep teleurgesteld. Dit hadden we ons ook niet van deze Klassieker voorgesteld." Ten Hag wilde niet precies kwijt wat er in de bespreking met de selectie allemaal was gezegd. "We zijn kritisch geweest naar elkaar. Er zijn de nodige woorden gevallen. Van daaruit moet je weer verder gaan. We moeten weer terug naar de basis."



Volgens de dinsdageditie van het dagblad kwam ook de wissel van Donny van de Beek ter sprake. De middenvelder, die vrijwel nimmer klaagt, was na zijn wissel niet te genieten. De Telegraaf schrijft dat Van de Beek een dag later volgens betrokkenen zei 'zich een makkelijk slachtoffer van Ten Hag te vinden'. Bij veertien van zijn 24 basisplaatsen (58,3 procent) werd hij voortijdig naar de kant gehaald.



Alleen Kasper Dolberg (69,2 procent) en David Neres (59,1) zagen het bord met hun rugnummer nog vaker omhooggaan. Het dagblad schrijft dat Ten Hag op de automatische piloot wisselt en dat het hoofdzakelijk om 'jonge, niet met hun vuist op tafel slaande spelers' gaat.