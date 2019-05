"Hij zegt dat de Ballon d'Or hem niks kan schelen, maar het doet hem wel wat"

Eden Hazard legde woensdagavond met Chelsea beslag op de Europa League, mede dankzij twee goals en een assist van de Belg.

The Blues waren in de finale in Baku met 4-1 te sterk voor . Het is aannemelijk dat het de laatste wedstrijd van Hazard voor was, daar er concrete belangstelling is van .



Cesc Fàbregas zegt bij BT Sport dat zijn voormalig ploeggenoot een dergelijke stap nodig heeft. "Ik denk niet dat Chelsea op dit moment kan bieden wat Hazard verdient. Bij Chelsea bestaat er een plafond. Ik weet dat Eden zegt dat de Ballon d'Or hem niks kan schelen, maar diep van binnen doet het hem wel degelijk wat. Bij Real Madrid kan hij die prijs winnen, evenals de ", stelt Fàbregas, die als analist aanwezig was bij de -finale.



"Hij kan zoveel beter, voorbij het plafond bij een club als Real Madrid. Dit soort clubs, Real Madrid, , en , komen altijd terug. Real Madrid heeft nu een vreselijk seizoen gehad, maar ze zullen zonder twijfel snel terug zijn", vervolgt de middenvelder van . "Ik kan niet zeggen dat hij de belangrijkste speler in de geschiedenis van Chelsea is. Maar hij is zeker de meest getalenteerde speler in de clubhistorie. Toen hij bij Chelsea kwam, zei ik dat hij onze Messi was. Hij heeft dat bewezen."



"Ik zou het vreselijk vinden om tegen hem te spelen. Zijn versnelling aan de bal is van wereldklasse. Zou jij als verdediger tegenover hem willen staan? Hij is een moderne Zola, hij heeft zoveel techniek en flair", voegt Eidur Gudjohnsen toe. Martin Keown wijst naar de invloed van manager Maurizio Sarri. "Hij voelt zich nu op zijn gemak in het shirt van Chelsea, hij speelt zijn beste voetbal. Iedereen bij Chelsea gunt hem deze stap, hij verdient het echt om voor Real Madrid te spelen."