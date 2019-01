"Hij wordt snel achterdochtig als ze hun topniveau niet halen"

Paul Pogba is sinds het vertrek van José Mourinho opgeleefd bij Manchester United.

De middenvelder kon naar verluidt niet goed opschieten met de Portugees, al hebben Pogba en Mourinho dat zelf altijd publiekelijk tegengesproken. Volgens Manuel Pereira, de biograaf van Mourinho, wilde de voorganger van Ole Gunnar Solskjaer simpelweg te veel controle uitvoeren op zijn spelers, onder wie op Pogba.

"Als het op voetbal aankomt, dan wil hij de volledige controle hebben", vertelt Pereira aan onder meer Goal . "Mourinho wordt snel achterdochtig als spelers hun topniveau niet halen in de trainingen en wedstrijden. Hij wil dat ze gedisciplineerd zijn en goed voetballen. Daar worden ze ook voor betaald. Als een speler honderd procent geeft, dan heeft Mourinho geen problemen met hem. Dan is er voor hem niets te controleren."



"Maar", voegt de schrijver er in het interview aan toe, "als Mourinho niet het juiste gevoel bij een speler heeft, dan wordt het lastig. De meeste clubs geloven in de professionaliteit van de spelers, dat ze aandacht besteden aan zichzelf, geen alcohol drinken, niet naar feestjes gaan, op hun dieet letten, enzovoort. Maar het voorbeeld van Ousmane Dembélé (Barcelona, red.) laat zien dat sommige spelers daar moeite mee hebben."



"Bij Real Madrid moesten alle voetballers vroeger in de nacht bereikbaar zijn voor een verzorger. Zulke regels zijn vandaag de dag ondenkbaar." Mourinho kreeg Manchester United niet aan het voetballen en dat kwam ook doordat hij te weinig leidende spelers op het veld had staan, betoogt Pereira. De coach had bij zijn vorige clubs de beschikking over routiniers als Javier Zanetti, Xabi Alonso en Frank Lampard, maar miste op Old Trafford een dergelijk verlengstuk binnen de lijnen.



"Ik kan mij herinneren dat Diego Simeone Tiago altijd opstelde bij Atlético Madrid. Dat was geen voetballer van een andere planeet, maar wel een heel sterke speler, een goede communicator die de ideeën van Simeone goed uitvoerde. Later namen Gabi en Diego Godín die rol over. Bij Manchester United zie je zulke leiders niet meer. Er is geen Paul Scholes, Ryan Giggs of Rio Ferdinand. Als Mourinho zulke leiders wel had gehad, had hij het een stuk makkelijker gekregen bij Manchester United."