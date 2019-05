"Hij wil de beste worden en als duurste speler van PSV worden verkocht"

PSV veroverde weliswaar geen prijzen afgelopen seizoen, maar toch waren er lichtpuntjes te bespeuren in Eindhoven.

Mohammed Ihattaren debuteerde in de hoofdmacht en krijgt met enige regelmaat speeltijd van trainer Mark van Bommel. , en wilden de zeventienjarige middenvelder de afgelopen jaren uit Nederland weghalen, maar zijn toekomst ligt voorlopig in de .

Ihattaren heeft veel te danken aan zijn toegewijde familie. Twee broers zegden hun baan op om de jonge 'er bij te kunnen staan. "Dat was een risico, maar we wilden achteraf niet hoeven zeggen: hadden we hem maar geholpen", zegt Yassir Ihattaren in gesprek met de Volkskrant. Ibrahim Afellay, die ook zijn loopbaan bij PSV gestalte gaf en eveneens uit Utrecht komt, gold lange tijd als voorbeeld. "Afellay liet ons inzien hoeveel vreugde voetbal kan brengen", aldus de broer van de PSV-middenvelder.



Ihattaren kwam al op jonge leeftijd in de opleiding van de Eindhovenaren terecht en kreeg bij PSV Onder-16 te maken met assistent-trainer Adil Ramzi. "Mo dacht: ik ben zo goed, ik kan het verschil toch wel maken", blikt de oud-aanvaller van PSV terug op de samenwerking met Ihattaren. "De weerstand was niet hoog genoeg voor hem. Daardoor was hij niet fit: hij oogde een beetje mollig en na een of twee leuke acties had hij tijd nodig om uit te rusten. Ik wist uit ervaring: als het niveau straks hoger wordt, komt hij in de problemen."



Ramzi vergelijkt Ihattaren met Afellay en ziet vooral overeenkomsten. "Vaak denken talenten met Marokkaanse roots het beter te weten. Mo en Ibi zijn bereid te leren. Van buiten ogen ze als rustige jongens, maar van binnen branden ze van ambitie." Voor Afellay was PSV niet het eindstation. De aanvallende middenvelder dwong een transfer af naar Barcelona, waarmee hij in 2011 de veroverde. Daarnaast kwam hij tot 53 interlands voor het .



Broer Yassir predikt realisme en waakt ervoor dat Ihattaren gaat zweven. "We doen het stap voor stap. Mo moet PSV heel dankbaar zijn voor de kansen die hij heeft gekregen. Als hij echt zo goed is, komen de clubs vanzelf wel. Voor nu heeft hij andere doelen voor zichzelf gesteld: hij wil de beste speler van de Eredivisie worden en als duurste speler van PSV worden verkocht."