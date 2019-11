"Hij vertelde opeens recht in mijn gezicht wat voor klootzak ik was"

Julian Draxler kan al terugkijken op een prachtige loopbaan.

De 26-jarige buitenspeler van Paris Saint-Germain vertelt in gesprek met DAZN dat hij al van jongs af aan alles in het teken stelde van voetbal.

De 51-voudig Duits international geeft aan dat zijn vader aardig wat druk op hem uitoefende om door te breken in het profvoetbal. "Hij heeft nooit gezegd dat ik een prof moest worden, maar hij heeft me wel hard in die richting geduwd."

"Als we op zaterdag verloren of ik speelde slecht, was het weekend eigenlijk voorbij voor de hele familie, want mijn vader was altijd erg boos en kritisch. Soms vond ik dat ik helemaal niet zo slecht had gespeeld, maar dan maakte hij me duidelijk dat het niet goed genoeg was."

"Hij was veeleisend. Als ik erop terugkijk, ben ik hem ongelooflijk dankbaar, want ik heb een ambitie ontwikkeld die ik anders misschien niet had gehad."

Draxler geeft aan dat hij in zijn jeugd een ietwat abnormaal leven leidde. "Ik heb altijd gezegd dat ik nooit naar een feestje zou gaan voordat ik mijn eerste profwedstrijd achter de rug had. Dat is ook daadwerkelijk gebeurd."

"Ik heb mijn eerste slokje alcohol gehad na het winnen van een bekerfinale, daarna ging ik voor het eerst pas naar een feestje. Vroeger was het alleen school, trainen, school, trainen, school, trainen", vertelt Draxler, die nog altijd warme gevoelens koestert voor .

Daar heeft hij in de jeugdopleiding gezeten en brak hij door in het profvoetbal. "Schalke 04 was een unieke werkgever voor mij, want er waren veel ogen op mij gericht. Als we hadden verloren, kreeg ik niet alleen shit over me heen van de fans, maar ook van de buren, mijn familie en de familie van mijn vrienden."

"Ik was bijvoorbeeld een keer op een verjaardag van mijn oom. Op het feestje was ook iemand die iedere wedstrijd van Schalke 04 bezocht en hij vertelde opeens recht in mijn gezicht wat voor een klootzak ik was. Dat is hoe mensen spreken in het Ruhrgebied."