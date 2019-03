"Hij probeert een beetje te goed zijn best te doen"

Emile Heskey stelt dat Mohamed Salah zich moet concentreren op de basisprincipes nadat de aanvaller van Liverpool zeven wedstrijd op rij niet scoorde.

De Egyptenaar kende een fantastisch eerste seizoen op Anfield waar hij 44 doelpunten maakte in alle competities. Meer van hetzelfde werd verwacht in zijn tweede seizoen, waar Jürgen Klopp met zijn gevreesde aanval een gooi wilde doen naar de prijzen.

is in de race voor de titel in de Premier League en staat in de kwartfinale van de , waar Salah dit seizoen in 41 wedstrijden 20 keer het net vond, maar de topscorer van vorig seizoen staat zeven wedstrijden op rij droog. Er doen suggesties de ronde dat de 26-jarige aanvaller zelfzuchtig is geworden in zijn poging om uit een inzinking te komen.

"Hij heeft zeventien doelpunten (in de Premier League) gemaakt, dus hij heeft niet zo'n slecht seizoen, maar hij probeert het waarschijnlijk een beetje te goed zijn best te doen", vertelt voormalig spits Heskey in gesprek met Sky Sports .

"Hij kijkt naar het vorige seizoen toen hij al deze doelpunten maakte, het vertrouwen was groot, de ballen vlogen erin. Hij heeft nu niet dat geluk, maar hij wil nog steeds de doelpunten maken en iedereen kijkt naar hem als de man voor de doelpunten."

"Er zijn momenten dat hij de bal zou moeten passen, maar hij wil zelf scoren. Dat is het gevaar. Wanneer je door die periode gaat, heb je de balans nodig. Je moet weten wanneer je de bal moet passen, wanneer je moet schieten. Je moet onthouden dat we vorig seizoen over hem spraken in dezelfde categorie als Messi en Ronaldo, dus hij heeft dat waarschijnlijk ook in zijn hoofd, dus hij wil de doelpunten maken."

Terwijl Salah een moeilijke periode doormaakt, steekt zijn mede-aanvaller Sadio Mané in topvorm met elf doelpunten in de laatste elf wedstrijden. "Het is een zegen voor Liverpool, dat ze iemand van zijn statuur hebben - iemand met zijn capaciteiten - om zich te laten gelden als Salah niet tot scoren komt", zegt Heskey over Senegalees.

"Hij is zo'n dynamische, snelle speler. Als je het seizoen hiervoor bekijk maakte hij kleine periodes door waarin hij drie doelpunten maakte, vier doelpunten, maar nu lijkt hij ze constanter te maken."