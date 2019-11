"Hij nam Koeman in de maling omdat hij zijn belofte niet nakwam"

Het gedrag van Steven Berghuis was de afgelopen jaren al een aantal keer onderwerp van gesprek.

De aanvoerder van weet nu opnieuw de schijnwerpers op zich gericht door een elleboogstoot die hij afgelopen weekend uitdeelde aan -doelman Etienne Vaessen.

Berghuis mocht zich desondanks deze week bij het melden, tot ongenoegen van Valentijn Driessen. "Vreemd blijft dat Koeman aanvaller Steven Berghuis de hand boven het hoofd houdt ondanks diverse misdragingen in het Feyenoord-shirt."

"De dwaze tackle van achteren op Teun Koopmeiners was niet de eerste keer dat de buitenspeler over de schreef ging", schrijft de chef voetbal van De Telegraaf vrijdag in zijn column in de ochtendkrant.

De aanvaller werd eerder al voor dergelijk gedrag gewaarschuwd door Koeman, die volgens Driessen nu in had moeten grijpen om 'een voorbeeld te stellen'.

"Zelfs als aanvoerder heeft de Feyenoorder zich niet onder controle en toont hij zich onbetrouwbaar voor een trainer. Ten onrechte bagatelliseerden Dick Advocaat en Berghuis zelf het incident."

Lees beneden verder

"Berghuis nam de bondscoach in de maling omdat hij zijn belofte beterschap te tonen niet nakwam." De journalist is van mening dat van verwijdering van Berghuis uit de selectie een sterk signaal uit zou gaan richting andere (potentiële) internationals.

Driessen denkt echter ook dat de problemen rondom Berghuis's 'rauwe randje' zich in de komende jaren vanzelf op zullen lossen aangezien de concurrentie op zijn plek fors is.

"Als de 'ers Steven Bergwijn en Donyell Malen fit zijn en 'ers Calvin Stengs en Myron Boadu zich blijven ontwikkelen, dan is er tijdens het EK 2020 sowieso geen plaats voor Berghuis in de selectie van Oranje", sluit hij af.