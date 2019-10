"Hij moet weg om status als erfgenaam van Messi en Ronaldo te bevestigen"

Kylian Mbappé heeft zich in de afgelopen seizoenen ontwikkeld tot een van de beste aanvallers op de Europese velden.

Rivaldo is onder de indruk van het spel dat de nog altijd pas twintigjarige Fransman laat zien, maar doet ook een beroep op Mbappé. De Braziliaan is namelijk van mening dat de spits in de komende jaren de stap moet maken naar een club in LaLiga of de Premier League om echt door te kunnen groeien.

"Er bestaat geen twijfel over dat Mbappé de kwaliteiten heeft om een van de beste spelers ter wereld te worden. Hij speelt nu al geweldig en heeft enorm veel potentie", steekt Rivaldo van wal bij Betfair. "Hij zou echter beter in staat zijn om zijn talent te ontwikkelen als hij in LaLiga of de Premier League speelt. De staat duidelijk een niveau onder de competities van Spanje en Engeland."

"Ik geloof, met alle respect voor , dat hij in de toekomst naar een grote club in Spanje of Engeland moet om zijn status als erfgenaam van Lionel Messi en Cristiano Ronaldo te bevestigen. De beste spelers moeten in de beste competities spelen", gaat Rivaldo verder. De voormalige aanvaller speelde in het verleden vijf jaar voor en hij zou Mbappé in de toekomst graag in Camp Nou zien.

"Maar ik denk dat het moeilijk zal worden voor Barcelona om hem in de toekomst aan te trekken. Hij is enorm duur vanwege zijn leeftijd, zijn status als wereldkampioen en zijn kwaliteiten die hem een van de meest gewilde spelers in het mondiale voetbal maken."

"Als Barcelona al zoveel moeite heeft om Neymar terug te halen, stel je eens voor wat PSG zou vragen voor de Fransman. Het is daarom praktisch onmogelijk om deze geweldige speler op dit moment naar Catalonië te halen."