"Hij moet Arsenal in de volgende transferperiode verlaten"

Mohamed Elneny komt bij Arsenal amper nog aan spelen toe en hij krijgt dan ook het advies om te vertrekken uit het Emirates Stadium.

Elneny deed dit seizoen in de Europa League wel vijf keer mee, maar hij mocht in de Premier League pas 59 minuten opdraven. Hamdi Nouh adviseert zijn landgenoot om in januari te vertrekken.



De voormalig trainer van de Egyptische voetbalclub Arab Contractors, een van de ex-werkgevers van Elneny, maakt zich zorgen om de situatie van de international: "Hij moet Arsenal in de volgende transferperiode verlaten. Hij moet ten minste op huurbasis vertrekken om meer te spelen en om zijn vertrouwen terug te winnen."



"Zijn situatie is beïnvloed door een trainerswissel en een nieuwe manier van spelen, maar ik ben ervan overtuigd dat hij beter zal terugkeren. Want zijn enorme potentie en zijn winnaarsmentaliteit zullen hem helpen om terug te komen", besluit Nouh in de Egyptische media.



Elneny, die in beeld zou zijn bij Leicester City, heeft bij het Arsenal van Unai Emery concurrentie van onder anderen Lucas Torreira en Matteo Guendouzi. Arsenal staat momenteel op de vijfde plaats in de Premier League en neemt het dinsdag in het eigen Emirates Stadium op tegen Fulham.