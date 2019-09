"Hij moest huilen nadat Frenkie de Jong bij Barcelona had getekend"

Frenkie de Jong was begin dit jaar het onderwerp van een heuse transfersoap.

De toenmalige middenvelder van werd maandenlang in verband gebracht met onder meer , en Paris Saint-Germain.

Hasan Cetinkaya zat, als directeur van het managementbureau waar ook De Jongs zaakwaarnemer Al Dursun zich bij aangesloten heeft, dicht op het vuur tijdens de onderhandelingen en hij zag met eigen ogen welke belangen er op het spel stonden.

"Er was sprake van een echte confrontatie, met Paris Saint-Germain, Manchester City en die er bijna alles aan deden om Frenkie binnen te halen. Barcelona was echter altijd zijn eerste keus, hun voetbal zit in zijn DNA", blikt Cetinkaya terug in gesprek met het Zweedse Aftonbladet.

De belangenbehartiger was aanwezig op het moment dat De Jong zijn voor Barcelona verlossende handtekening zette. "Er lag enorm veel druk op de directie om de deal rond te krijgen en zij wilden zichzelf zo goed mogelijk beschermen."

"Voormalig directeur Pep Segura begon te huilen nadat de documenten waren getekend. Toen ik dat zag werd ik ook geraakt en moest ik een traantje laten, dat overkomt mij zelden", aldus Cetinkaya.

"Er waren knuffels, champagne en daarna gingen Ali Dursun, Frenkie, zijn hele familie en ik samen uit eten in een heel elegant restaurant in de heuvels van Barcelona", sluit hij af.

De Jong tekende begin dit jaar een contract tot medio 2024 in Barcelona en heeft inmiddels acht officiële wedstrijden namens de Catalaanse grootmacht in de benen.

De middenvelder en zijn entourage krijgen overigens niet meer te maken met Segura, die eind juli 'met wederzijdse instemming' besloot te vertrekken uit het Camp Nou.

Zijn opstappen hing samen met grote hervormingen in de directie van Barcelona, waardoor onder meer technisch directeur Éric Abidal een grotere rol heeft gekregen en Patrick Kluivert in kon stappen als hoofd jeugdopleidingen.