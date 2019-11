"Hij moest door drie personen van Jong PSV naar binnen worden gedragen"

Helmond Sport doet onderzoek naar een mogelijk racistisch incident tijdens het thuisduel van vrijdag met Jong PSV (2-3) in de Keuken Kampioen Divisie.

De club belooft maatregelen als supporters zich inderdaad hebben misdragen tegenover Sekou Sidibe, die tweemaal scoorde voor de Eindhovense beloften.

De achttienjarige aanvaller werd naar eigen zeggen voor zwarte piet uitgemaakt door iemand op de tribune. "Dat vind ik zeker niet kunnen na alles wat er een paar weken geleden is gebeurd", zei Sidibe in gesprek met het Eindhovens Dagblad. Sam Dröge, de dienstdoende arbiter, had zelf niet gehoord dat Sidibe racistisch bejegend werd, maar heeft bij de KNVB wel melding gemaakt van het incident.

heeft inmiddels contact opgenomen met de KNVB en de leiding van . "Helmond Sport staat volledig achter het gezamenlijk statement dat het Nederlands betaald voetbal heeft gemaakt. Racisme? Dan voetballen we niet! Wij zijn tegen iedere vorm van geweld, racisme en discriminatie. Wij gaan er alles aan doen om snel scherp te krijgen wat er nu exact is gebeurd", zo valt op de clubsite te lezen.

Supporterscollectief We Are Helmond geeft aan 'een andere perceptie' van het voorval te hebben. "Sidibe was in de eerste helft naast voetballen vooral bezig met provoceren. Hij bejegende Vereijken op een verkeerde manier na een hele lichte overtreding. Niet veel later, nadat Sidibe net de 0-3 binnen geschoten had, juichte hij op een vervelende manier: hij ging voor het vak van de harde kern van Helmond Sport staan, met een hand achter zijn oor en met de andere hand maakte hij gebaren alsof hij 'kom dan' wilde zeggen."

"Hiermee lokte Sidibe de nodige reacties uit. Daar hebben geen racistische reacties tussen gezeten, want Sidibe verklaarde zelf dat het voorval pas na de wedstrijd zou hebben plaatsgevonden. Na de wedstrijd maakte Sidibe een rondje om zijn tegenstanders en ook zijn teamgenoten een hand te geven. Op datzelfde moment verzamelden een aantal supporters zich rondom de spelerstunnel."

Lees beneden verder

"Toen Sidibe in de buurt van die tunnel kwam, werden dingen geroepen als: 'waar de fuck ben jij mee bezig?' en 'zielig mannetje'", zo verzekert We Are Helmond op Facebook. "Sidibe wilde de supporters die rondom de tunnel stonden te lijf gaan en hij moest door drie personen van Jong PSV naar binnen worden gedragen."

"Het is gebruikelijk dat er stewards van Helmond Sport rondom de tunnel staan als de wedstrijd net is afgelopen. Dit was ook nu het geval. De steward die aan de kant stond waar al de 'actie' plaatsvond, complimenteerde ons zelfs voor het feit dat we zo netjes waren gebleven. Sidibe heeft dus een onjuiste verklaring afgegeven aan het Eindhovens Dagblad", besluit het supporterscollectief. "Hij werd niet belaagd vanaf de tribune, maar vanaf de spelerstunnel en daarnaast is er pertinent geen 'Zwarte Piet' naar hem geroepen."

Donderdag kwamen alle clubs uit het betaald voetbal nog samen om met de regering over racisme te praten. Dat gebeurde naar aanleiding van het incident rond -aanvaller Ahmed Mendes Moreira, die tijdens het duel met racistisch werd bejegend.