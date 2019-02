"Hij kwam uit de jeugd zonder contract bij Jong Ajax en heeft alles overwonnen"

Noussair Mazraoui verdiende dit seizoen een plaats in de basiself van Ajax.

Het 21-jarige product uit de jeugdopleiding kreeg van trainer Erik ten Hag de voorkeur boven Rasmus Kristensen en Luis Orejuela, die inmiddels vertrokken is naar Cruzeiro. Edwin van der Sar laat zich in gesprek met de Volkskrant lovend uit over Mazraoui.

"Hij kwam uit onze jeugd zonder contract bij Jong Ajax en heeft alles overwonnen, tot hevige concurrentie toe. Hij verdient een contract, speelt de twee gekochte rechtsbacks uit het elftal en maakt twee goals in de Champions League. Als je goed bent, krijg je die kans. Dat is het mooie van sport", vertelt de algemeen directeur van Ajax. De 21-jarige vleugelverdediger heeft bij Ajax nog een contract tot medio 2021.



Ajax roerde zich afgelopen zomer behoorlijk op de transfermarkt en trok de portemonnee om Dusan Tadic en Daley Blind binnen te hengelen. "Critici zeggen: Waarom kopen jullie Dusan Tadic? Maar eerst verkochten we linksbuiten Justin Kluivert voor zeventien miljoen, een jongen met een Amsterdams profiel uit de opleiding die we niet kwijt wilden. We kochten daarna Tadic voor elf miljoen. Met zijn ervaring, rendement en doelpunten is hij een goede aankoop gebleken."