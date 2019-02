"Hij kon vorig jaar naar Man United of Real, maar hij wil hier de CL winnen"

Massimiliano Allegri is bezig aan zijn vijfde seizoen bij Juventus.

Het zou echter zomaar kunnen dat de Italiaanse trainer de deur van het Allianz Stadium na dit voetbaljaar achter zich dichttrekt. Oud-trainer Giovanni Galeone kent hem al jaren en verwacht dat er na dit seizoen een einde komt aan de samenwerking tussen la Vecchia Signora en haar trainer. "Als zijn avontuur in de Champions League eindigt, denk ik dat hij zal vertrekken bij Juventus", vertelt Galeone in gesprek met Radio Kiss Kiss .

De 51-jarige Allegri speelde in het verleden onder trainer Galeone bij onder meer Napoli en Pescara. Inmiddels staat hij zelf al een aantal jaar aan het roer bij Juventus en pakte hij de landstitel, Coppa Italia en Supercoppa. "Je kunt geen kritiek uiten op een coach die tien prijzen heeft gewonnen met Juventus", meent Galeone, die zijn voormalig pupil al van advies voorzag. "Ik heb hem al een paar jaar geleden verteld om naar de Premier League te gaan."



Tot op heden bleef Allegri echter actief op Italiaanse bodem, waar hij eerder trainer was bij onder meer Sassuolo, Cagliari en AC Milan. Afgelopen zomer kon hij vertrekken uit Turijn. "Vorig jaar had hij naar Chelsea, Arsenal, Manchester United of Real Madrid kunnen gaan, maar hij weigerde omdat hij de Champions League met Juventus wil winnen", weet de 78-jarige Galeone. Dat wordt na de nederlaag op bezoek bij Atlético Madrid een lastig verhaal. " Max moet in de comeback geloven. Als hem dat lukt, snoert hij zijn criticasters de mond."



Twee jaar geleden bereikte Allegri met Juventus nog de finale van de Champions League. In de finale bleek Real Madrid echter met 1-4 te sterk voor de Italiaanse topclub. Vorig seizoen kwam er in de kwartfinales al een einde aan het Europese avontuur van i Bianconeri . Opnieuw strandde Juventus na een ontmoeting met Real Madrid. Dit jaar lijkt het de andere Madrileense club te zijn, die Allegri dwarszit. Het heenduel met Atlético eindigde in een 2-0 overwinning voor de Spanjaarden. De return staat gepland voor dinsdag 12 maart.