Manchester City wist de kraker tegen Liverpool donderdagavond met 2-1 te winnen, door doelpunten van Agüero en Sané. Toch krijgt Fernandinho alle lof.

Graeme Souness laat zich bij Sky Sports lovend uit over het elftal van the Citizens, die nu nog vier punten achterstaan op koploper Liverpool. Vooral Fernandinho kan op complimenten van de oud-middenvelder rekenen. "Ik vond de twee centrale verdedigers, Vincent Kompany en John Stones, buitengewoon goed. Bernardo Silva speelde fantastisch op het middenveld en natuurlijk Fernandinho, waar we het voor de wedstrijd al over gehad hebben. Hij is met gemak de beste middenvelder van de Premier League op dit moment. Zijn enorme werklust wordt gemaskeerd door zijn geweldige techniek. Na een balverovering gaat zijn hoofd direct weer omhoog, om een fantastische pass te versturen", zegt Souness.



Ondanks de zege van Manchester City denkt Souness nog altijd dat Liverpool kampioen van Engeland zal worden. "Ze moeten gewoon de wonden likken, relaxen en komend weekeinde voor de FA Cup spelen. Wat er ook gebeurt, daarna wacht Brighton en dan moeten ze er weer staan. Een voorsprong van vier punten is nog steeds een uitstekende positie, zeker met de vorm die Liverpool dit seizoen heeft. Misschien kunnen ze in de komende weken de voorsprong nog verder uitbreiden, maar dit is al een geweldige uitgangspositie."



Gary Neville was onder de indruk van de overwinning van Manchester City. "Het is moeilijk om Liverpool te verslaan en het is heel knap om te pieken op het moment dat het moet. De afgelopen weken verliep alles moeizaam, maar ze hebben hier de orde weer hersteld. Ik heb de sfeer in het stadion nog nooit op deze manier gezien. Natuurlijk ben ik de laatste jaren niet naar iedere wedstrijd geweest in het Etihad Stadium, maar dit was vrij uniek."