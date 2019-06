"Hij is goed genoeg voor Arsenal, maar is Arsenal groot genoeg voor hem?"

Arsenal wordt in de Engelse media genoemd als mogelijke nieuwe werkgever van Kieran Tierney.

Hij heeft indruk gemaakt met zijn prestaties in het shirt van Celtic. Pat Bonner, oud-doelman van de Schotse kampioen, vraagt zich echter af of de Londense club wel 'groot genoeg' is voor de linksback. Naar verluidt heeft een eerste bod van om en nabij de twintig miljoen euro neergelegd in Schotland, wat door Celtic al van tafel zou zijn geveegd.

Bonner denkt dat als Tierney in Engeland zou spelen, zijn transferwaarde vele malen hoger zou liggen. "Dat bedrag zou dan al richting de zestig miljoen euro gaan", vertelt de voormalig sluitpost uit Ierland in gesprek met de BBC . "Maar omdat hij in Schotland speelt, moet je momenteel eerder denken aan dertig miljoen euro plus bonussen. Hij is goed genoeg om voor Arsenal te spelen. Het is echter maar de vraag of Arsenal groot genoeg is voor hem."



"Als je kijkt naar alle spelers in het Britse voetbal, dan zijn Tierney en Andy Robertson (linksback van , red.) momenteel de beste linksbacks die voorhanden zijn. Misschien zelfs wel in heel Europa", voegt Bonner daaraan toe. De 25-jarige Robertson is net als Tierney international van Schotland en heeft eveneens een verleden in de jeugd van Celtic. De vleugelverdediger veroverde afgelopen seizoen de met the Reds .



Tierney (22) beschikt bij Celtic over een doorlopend contract tot medio 2023. De verdediger speelde al 170 wedstrijden voor the Bhoys en heeft 12 interlands voor Schotland achter zijn naam staan. In zijn prijzenkast staan vijf Schotse landstitels en drie Schotse bekers. Daarnaast stond de door Arsenal begeerde flankspeler driemaal met de EFL Cup in zijn handen.