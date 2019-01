"Hij is exceptioneel" - Guardiola noemt Van Dijk elke cent waard bij Liverpool

Virgil van Dijk werd vorig jaar januari de duurste verdediger ooit, maar Manchester City-trainer Pep Guardiola noemt de verdediger elke cent waard.

De Spaanse oefenmeester weet dat zijn club donderdagavond van Liverpool moet winnen om in de race te blijven voor de landstitel. Bij de rivaal speelt Van Dijk wekelijks de sterren van de hemel, terwijl ook City vorig jaar in de markt was om hem te contracteren.

De club weigerde echter om de vraagprijs van Southampton te betalen en zag hoe de Reds wel 84 miljoen neertelden om hem in te lijven. Dat blijkt een uitstekende keuze, geeft Guardiola toe op een persconferentie. "Hij is een exceptionele speler en als een speler brengt wat je verlangt, is hij het geld waard. Als je weinig betaalt en het werkt niet, is het te duur geweest. En als hij iedere drie dagen consistent speelt zonder blessures, is het allemaal de moeite waard."

Dat laatste is zeker het geval bij Van Dijk. Liverpool is al twintig Premier League-wedstrijden op rij ongeslagen als de kampioen van vorig seizoen in eigen huis wacht. Van Dijk en Co kunnen een enorme slag slaan als ze City in het Etihad Stadium verslaan. Het gat loopt dan op naar tien punten.

Manchester City verloor drie van de laatste vijf wedstrijden en Guardiola beaamt dat een nieuwe misstap fataal kan zijn. "We weten hoe belangrijk dit is", stelt hij. "Als we het duel verliezen wordt het gat al tien punten, elf zelfs als je het doelsaldo meetelt. Als zij dan zo blijven presteren, wordt het erg moeilijk voor ons. Het is voor ons al bijna een finale."