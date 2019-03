"Hij is de beste ter wereld" - Robertson houdt pleidooi voor Van Dijk als speler van het jaar

Andrew Robertson is van mening dat Virgil van Dijk de aangewezen persoon is om de titel van Speler van het Jaar op te eisen in de Premier League.

De rechtsback van Liverpool noemt zijn ploeggenoot bij Sky Sports de beste centrumverdediger ter wereld. Van Dijk heeft zichzelf in een jaar tijd ontplooid als elitespeler nadat hij in januari vorig jaar werd overgekocht van Southampton. De man van 84 miljoen euro speelde vervolgens een grote rol in het bereiken van de Champions League-finale en is ook dit seizoen uitstekend op dreef.

De verdediging heeft onder leiding van de 27-jarige Nederlander slechts 15 tegentreffers gekregen, wat met afstand het minste is in de competitie. De Reds hebben een voorsprong van één punt op Manchester City en hebben een goede kans om de Premier League te winnen, terwijl men ook nog actief is in het miljardenbal van de Champions League. Afgelopen woensdag scoorde Van Dijk zelfs tweemaal tegen Watford (5-0).

"Hij maakt mijn leven gemakkelijker, dat staat vast", aldus Robertson. "Het maakt het zoveel makkelijker als hij naast me staat. Als iemand op je af komt rennen, weet je al dat Virgil ook klaarstaat omdat hij zelden uit positie is, als het al eens voorkomt. In mijn ogen is hij momenteel de beste centrumverdediger ter werled. Hij speelt met zo veel vertrouwen en is jong genoeg om nog beter te worden. Hij werkt elke dag hard.

In seizoen 2004/05 was John Terry de laatste verdediger die met de eretitel van beste speler in de Premier League aan de haal ging, maar als het aan Robertson komt daar verandering in. "Ik zou hem aan Virgil geven. Hij heeft het naar een heel nieuw level getild en hij is zo consisstent. Als hij de laatste tien wedstrijden zo presteert als hij heeft gedaan, is er geen reden waarom hij de prijs niet zou moeten krijgen."