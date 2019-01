"Hij hoort bij vijf beste keepers van de wereld, als hij al niet de beste is"

Simon Mignolet begon het afgelopen seizoen nog als eerste keus onder de lat bij Liverpool, maar verloor zijn plek aan Loris Karius.

Voor aanvang van het huidige seizoen werd Karius vervolgens verhuurd aan Besiktas en haalde Liverpool Alisson binnen als nieuwe eerste keeper. De Belg geeft nu aan het beter te kunnen verteren dat hij tweede viool moet spelen achter Alisson dan dat hij kon toen hij de back-up van Karius was.

"Ja, ik kan het nu makkelijker accepteren. Dat komt ook doordat het team zo goed speelt. Ali is zo belangrijk geweest voor het elftal. Hij heeft laten zien wat zijn sterke punten zijn en hij hoort bij de vijf beste keepers van de wereld, als hij al niet de beste is. Hij is een natuurlijke keeper", legt Mignolet uit in gesprek met de Liverpool Echo . "Hij heeft veel talent en alles gaat vloeiend bij hem. Hij denkt niet echt na over dingen, het komt allemaal natuurlijk."



"Hij is de nummer één van Brazilië voor de keeper van Manchester City (Ederson, red.), dat zegt eigenlijk wel genoeg. Daardoor kan ik het allemaal wat beter accepteren." Mignolet heeft het idee dat hij Alisson heeft geholpen met het wennen aan zijn nieuwe omgeving: " Ali en ik werken goed samen. We hebben een erg goede relatie. Ik heb wat dingen van hem geleerd en hij ook van mij. Ik speel al tien jaar in de Premier League en sommige dingen gaan hier anders dan in andere competities."



"Soms stelt hij mij vragen en dan doe ik mijn best om het antwoord te geven. Hij is erg rustig aan de bal en dat probeer ik hem na te doen. Ik denk dat ik dat ook heb laten zien tijdens de FA Cup-wedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers. We kunnen dingen van elkaar leren. Ik respecteer hem, niet alleen vanwege de speler die hij is, maar ook vanwege de persoon die hij is", sluit Mignolet af.