"Hij heeft zich de geschiedenisboeken ingespeeld, nu moet hij naar Real"

Als het aan Emile Mpenza ligt, maakt Eden Hazard aan het einde van het seizoen de overstap van Chelsea naar Real Madrid.

De Belgische oud-spits denkt dat zijn landgenoot zich niet meer verder kan ontwikkelen in Londen. Het contract van Hazard loopt aan het einde van het aankomende seizoen af en de sterspeler liet onlangs al doorschemeren open te staan voor een overstap naar Spanje. Mpenza zou een dergelijke transfer toejuichen. “Ik denk dat hij zich in de geschiedenisboeken van Chelsea heeft gespeeld”, zegt de 57-voudig international tegenover Omnisport . "Nu is het tijd voor hem om zich elders te laten zien."



Volgens Mpenza zit Hazard na zeven jaar bij Chelsea tegen zijn plafond en heeft hij een nieuwe impuls nodig. "Als hij zich wil ontwikkelen, moet hij naar Madrid gaan", is hij stellig. "Daar kan hij naartoe om sterker te worden. Een speler wil altijd beter worden en dat kan bij Real. Het zegt misschien genoeg dat ze daar drie keer op rij de Champions League hebben gewonnen en Hazard dit bij Chelsea nog niet is gelukt."



De naam van Hazard wordt al jaren genoemd bij de Spaanse grootmacht. Hij zou bij Real Madrid herenigd worden met Thibaut Courtois. De doelman, tevens ploeggenoot bij het Belgische nationale team, maakte voorafgaand aan dit seizoen de overstap van Chelsea naar Madrid.