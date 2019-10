"Hij heeft ongelooflijk goed gespeeld bij Ajax, tot de belangstelling van Real"

Donny van de Beek behoort bij Ajax doorgaans tot de uitblinkers, maar de middenvelder heeft in Oranje een beduidend minder invloedrijke rol.

Analist Kenneth Perez snapt wel waarom Van de Beek bij Oranje minder goed uit de verf komt, omdat de Ajacied daar minder aanvallende intenties aan de dag kan leggen.

"Misschien ziet Ronald Koeman een speler liever op acht in plaats van op tien, terwijl de clubtrainer (Erik ten Hag, red.) hem meer een tien vindt", analyseert Perez in Voetbalpraat van FOX Sports. "Van de Beek heeft op tien ongelooflijk goed gespeeld bij , tot de belangstelling van . Dan moet je de concurrentiestrijd aangaan met degene die daar staat, die het toevallig geweldig doet (Marten de Roon, red.)."

Valentijn Driessen, chef voetbal van De Telegraaf, denkt te weten dat Koeman op het middenveld een voorkeur heeft voor Davy Pröpper. "Koeman kwam in de problemen omdat Pröpper geblesseerd raakte. Hij speelde namelijk tegen Estland. Anders had hij gespeeld tegen Noord-Ierland en Wit-Rusland. Die kan zo'n rol beter invullen dan Van de Beek." Tegen Wit-Rusland had Van de Beek een basisplaats, terwijl de Ajacied in het duel met Noord-Ierland als invaller binnen de lijnen kwam.

Matthijs de Ligt maakte in de twee afgelopen EK-kwalificatiewedstrijden van Oranje soms een weifelende indruk, maar Perez maakt zich vooralsnog geen zorgen over de centrumverdediger van . "Hij stond er twee jaar lang iedere keer bij Ajax. Die gekke dingen die je nu ziet, ieder mens kan onzeker worden. Zeker als je twintig bent, bij een grote club zit en een paar keer in de fout bent gegaan. Hij heeft het geluk dat zijn directe concurrent (Giorgio Chiellini, red.) geblesseerd is. De vraag is of hij dan wel gespeeld had."

"We denken allemaal dat het wel goed komt, maar hij moet er wel wat aan doen." De Ligt hervat bij Juventus de competitie zaterdag met een thuiswedstrijd tegen .