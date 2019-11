"Hij heeft niets tegen PSV, maar vertrek is logisch als hij niet speelt"

PSV trok Toni Lato afgelopen zomer op huurbasis aan als potentiële vervanger van de naar Manchester City vertrokken Angeliño.

De 21-jarige Spanjaard komt echter voorlopig niet in de plannen van trainer Mark van Bommel voor en wacht nog altijd op zijn eerste minuten in de .

Zijn zaakwaarnemerskantoor laat maandag in gesprek met het Eindhovens Dagblad dan ook weten dat de kans aanwezig is dat hij in januari al terugkeert naar zijn eigenlijke werkgever .

"Een vertrek bij is logisch als Toni helemaal niet speelt. Als je geen enkele minuut maakt, gaat het natuurlijk niet goed", vertelt een woordvoerder van Toldra Consulting aan de regionale krant.

"Let wel, Toni heeft niets tegen de club PSV. Hij heeft er buiten het veld goed naar zijn zin en het bevalt hem er als mens prima. Maar de situatie als voetballer is nu natuurlijk niet zoals die moet zijn."

"Blijft dat zo in de komende weken, dan lijkt het logisch en beter dat Toni in de winter weggaat." De woordvoerder laat weten dat er interesse van een aantal Spaanse clubs is.

Daarna hij vervolgt dat de knoop in de loop van december definitief doorgehakt zal worden als de aankomende wedstrijden zijn gespeeld.

In de Spaanse pers werd verder onlangs gespeculeerd dat PSV een boete moet betalen als Valencia als Lato niet in actie komt.

Zijn zaakwaarnemerskantoor voegt echter toe hiervan niet op de hoogte te zijn: "Ik weet niet of er zo'n bepaling in het contract zit."