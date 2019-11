"Hij heeft mij verteld dat het zijn wens is om naar Real Madrid te gaan"

Kylian Mbappé is aan zijn derde seizoen bij Paris Saint-Germain bezig.

Het lijkt echter niet aannemelijk dat de jonge aanvaller zijn loopbaan in Parijs afsluit. Vadim Vasilyev, president van , weet zeker dat Mbappé ooit bij terechtkomt. De topschutter van begon zijn carrière ooit bij Monaco, dat hem na een huurperiode in 2018 definitief aan de Franse kampioen verkocht.

"Mbappé heeft mij zelf verteld dat het zijn wens is om naar Real te gaan", stelt Vasilyev in een interview met Téléfoot . "Hij zei tegen mij: 'Ik vind het te vroeg om daar nu al heen te gaan. Ik heb nog maar een jaar in Frankrijk gespeeld, ik kom uit Parijs.... Ik wil Frankrijk niet op een dergelijke manier achterlaten. Daarnaast wil ik mij hier ontwikkelen tot een topspeler, Real zal wel op mij wachten.'"

Lees beneden verder

Mbappé brak in het seizoen 2016/17 definitief door, toen Monaco kampioen werd en de halve finale van de bereikte.

Vasilyev heeft hoge verwachtingen van Mbappé, die volgens de president van Monaco met PSG de juiste tussenstap heeft gemaakt. "Dat is zeker geen verkeerde keuze geweest, want vroeg of laat komt Real terug voor hem. Hij heeft me ook gezegd dat Real op hem zal wachten. Kylian wil prijzen winnen en in dat kader is de Champions League zijn grote obsessie", aldus Vasilyev, die er niet aan twijfelt dat het Real-publiek Mbappé met open armen zal ontvangen. "Het Santiago Bernabéu zal voor hem applaudisseren."

Mbappé maakt in 2017 op huurbasis de overstap naar PSG, dat een jaar later 175 miljoen euro neerlegde om de twintigjarige spits definitief in te lijven. Zijn contract in het Parc des Princes loopt nog bijna drie jaar door. Naar verluidt staat Mbappé al een poosje bovenaan het verlanglijstje van Florentino Pérez, de voorzitter van Real.