Jan-Arie van der Heijden kijkt uit naar de komst van Jaap Stam bij Feyenoord. Als verdediger denkt hij veel van hem te kunnen leren.

De oud-verdediger van onder meer Manchester United en AC Milan volgt komende zomer Giovanni van Bronckhorst op als trainer in De Kuip. De 31-jarige Van der Heijden vindt zichzelf niet te oud om te leren. "Ik denk dat zelfs Sergio Ramos nog dingen meemaakt waarvan hij iets kan opsteken. Kijk maar naar de afgelopen Champions League-ronde van zijn club tegen Ajax", aldus de verdediger.

In gesprek met De Telegraaf vertelt Van der Heijden uit te kijken naar de samenwerking met Stam. Hij hoorde louter positieve reacties op de aanstelling van Stam. "Het is voor ons een grote naam. Toen ik jong was, zag ik hem in het Nederlands elftal spelen en vond ik hem een geweldige verdediger. Hij heeft in de top gespeeld en met mensen als Sir Alex Ferguson gewerkt bij Manchester United", weet de routinier.

"Te weinig ervaring, zeggen mensen nu. Nou, als je bij zulke clubs hebt gezeten en met dergelijke trainers te maken hebt gehad, zal je daar ook wat van opgestoken hebben en neem je dat mee. Bovendien wist niemand bij ons wat Giovanni als trainer zou brengen, toen hij vier jaar terug de leiding kreeg bij Feyenoord. Toen was het ook geen probleem en ik denk dat het nu weer geen probleem wordt."



Van der Heijden denkt dat hij zich verder kan ontwikkelen onder de vleugels van Stam. "Het is geen toeval dat de nieuwe trainer weer een centrale verdediger is. Als speler was Stam ook al een leider", vindt de Feyenoorder. "En het maakt volgens mij veel verschil of zo’n type trainer wordt of een linksbuiten. Er zijn wel vleugelspitsen die trainer worden, maar toch heel wat meer centrale verdedigers. Die hebben altijd het spel voor zich en het zijn over het algemeen rustige gasten. Stam heeft alle situaties in zijn loopbaan meegemaakt. Ik hoop straks net die tips van hem te krijgen, waardoor ik nog een beetje beter kan worden."