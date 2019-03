"Hij heeft het instinct van een spits in mij losgemaakt"

Bayern München's Robert Lewandowski geeft Jürgen Klopp de credits dat hij is uitgegroeid tot een van de meest gevreesde spitsen in Europa.

Klopp haalde Lewandowski in de zomer van 2010 als 22-jarige van de Poolse club Lech Poznan naar . De Poolse international speelde vier seizoenen in het Signal Iduna Park en werd in zijn eerste twee seizoenen landskampioen en won in zijn derde seizoen de .

Hij maakte ook deel uit van het team dat door werd verslagen in de -finale van 2013 op Wembley. Lewandowski vertrok in de zomer van 2014 naar Bayern, nadat hij in 187 wedstrijden voor Dortmund 103 had gescoord.

Bij Bayern werd de 102-voudig international nog succesvoller en won hij nog acht prijzen, waaronder vier opeenvolgende landskampioenschappen. Nadenkend over zijn carrière tot nu toe prijst de dertigjarige spits Klopp, die in 2015 vertrok bij Dortmund en vervolgens aan de slag ging bij .

"Ik denk dat hij me de overtuiging gegeven heeft dat ik op het hoogste niveau zou kunnen spelen. Hij heeft het instinct van een spits in mij losgemaakt", vertelt Lewandowsk in gesprek met Goal en DAZN . "Ik wist niet dat ik nog steeds zo veel potentieel in mij had. Hij zag iets in mij dat ik niet kon zien."

Lees beneden verder

"Toen we erover spraken en ik dit voor de eerste keer hoorde, betekende dat heel veel voor me. Ik moet hem dankbaar zijn, voor wat we samen hebben bereikt bij Borussia Dortmund. We zijn samen gegroeid en het leidde tot waar ik nu ben."

Bayern ontvangt woensdag Liverpool in de return van de achtste finale in de Champions League, waar de heenwedstrijd vorige maand op Anfield in 0-0 eindigde. Lewandowski verwacht een lastige wedstrijd.

"In de Champions League op een podium waar je maar twee wedstrijden hebt, zit angst altijd in je achterhoofd. We zullen zeer aanvallend spelen, maar beide teams hebben een sterke verdediging, dus het zal niet makkelijk zijn om veel kansen te creëren. Als er een kans is, moet je voorbereid zijn om ‘m te benutten en ik hoop dat we er klaar voor zijn."