"Hij heeft dat niet om in Engeland op het middenveld te spelen"

Martin Ödegaard verkeert de laatste weken in bloedvorm en er wordt dan ook regelmatig gespeculeerd over zijn sportieve toekomst.

Ronald de Boer is volledig overtuigd van de kwaliteiten van Ödegaard, maar denkt niet dat de twintigjarige Noor op dit moment in de Europese top al tot zijn recht zou komen in een centrale rol.



Ödegaard speelde de meeste van zijn wedstrijden dit seizoen hangend vanaf rechts, maar afgelopen dinsdag koos -trainer Leonid Slutsky er tegen plots voor om de creatieveling vanaf de nummer 10-poisite te laten komen. Dat sorteerde het gewenste effect, want Ödegaard leidde de Arnhemmers met een doelpunt en twee assists naar een 3-1 zege én de finale van de play-offs om Europees voetbal. "Maar ik denk dat hij nog niet de inhoud heeft om bijvoorbeeld in Engeland op het middenveld te spelen", vertelt De Boer vrijdagavond bij FOX Sports, voorafgaand aan het eerst duel van Vitesse met in de finale van de play-offs.



"Hij moet vanaf de flank spelen, zoals Mahrez, zoals Ziyech en ook zoals Messi begon. Ik wil hem daar helemaal niet mee vergelijken, maar op die plek doet het het minst pijn als hij niet meeverdedigt voor een ploeg", vervolgt de analist. Volgens De Boer zou Ödegaard 'voetballend' in de Europese top centraal op het veld niet misstaan. "Voetballend zit het er wel in, honderd procent. Daar bestaat geen twijfel over. Zijn technische bagage behoort tot de top, maar er komt meer kijken bij het voetbal."



Collega-analist Arnold Bruggink benadrukt dat het voor Ödegaard lastig is om altijd maar weer aan de sportieve verwachtingen te voldoen. "Zijn lat ligt zó hoog, dus alles wat daar onder ligt, vinden mensen niet goed genoeg. Ik las dat hij bijvoorbeeld al jarenlang ondersteund wordt door een mentale begeleider. Dat is uitstekend", meent de oud-middenvelder. Ook De Boer vindt het prima dat Ödegaard zich mentaal laat ondersteunen. "Er zijn genoeg jongens die zijn bezweken onder de hevige druk, doordat ze over fantastisch talent beschikken, maar ook door zoveel mensen op een voetstuk zijn geplaatst. Je ziet ook in de muziek tal van voorbeelden van mensen die zijn bezweken onder de druk."