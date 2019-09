"Hij heeft bij Ajax aangegeven: dit trek ik niet nog langer"

Valentijn Driessen stelt dat Ajax dringend behoefte heeft aan een creatieve middenvelder, zeker in Europees verband.

De journalist van De Telegraaf verwachtte tijdens de kraker tussen en (1-1) meer voetbal en baalt van het gebrek aan creativiteit bij de topper. "Van de wedstrijd kon ik niet opgewonden raken. Je verwacht gewoon veel voetbal."



"Ajax heeft nog wel een beetje voetbal, maar die kregen de aanval ook niet echt aan de praat. Dat gold voor PSV helemaal. Die waren gewoon ballen in het wilde aan het wegschieten en maar hopen dat de bal goed valt voor Steven Bergwijn, Donyell Malen of Bruma. Dat gebeurde negen van de tien keer niet", zegt Driessen in gesprek met Veronica Inside .



Ook bij Ajax vond Driessen het middenveld tegenvallen. "Daar heb je twee centrale verdedigers staan, Edson Álvarez en Lisandro Martínez. Daar kan je ook niets van verwachten. Je kan het ze niet kwalijk nemen dat ze moeite hebben om die drie voorin en Quincy Promes te vinden. En Promes is geen middenvelder, dus eigenlijk speelde Ajax zonder middenvelder."



Driessen vindt Donny van de Beek niet de missende schakel bij Ajax. "Totaal niet. De ontbrekende schakel is creativiteit op het middenveld. Daley Blind stond daar aanvankelijk en stond daar niet voor niets. Hij heeft wél het gogme en inzicht om de bal bij een aanvaller te bezorgen. Je mist gewoon iemand die het elftal bij de hand neemt. Een spelbepaler."



De journalist concludeert dat er deze zomer geen goede alternatieven zijn gehaald voor Frenkie de Jong en Lasse Schöne. "Van De Jong wisten we allemaal dat Ajax die zou verliezen. En Schöne kon het niet meer aan, hij kon het niet meer bijbenen, ook het aantal wedstrijden. Hij heeft aangegeven: dit trek ik niet nog langer, ik verzoek om een transfer . Geweldig dat je hem die transfer gunt, maar je moet dan wel alternatieven binnenhalen. Die zijn er te weinig binnengehaald."